Zimbabue prohíbe exportaciones de minerales en bruto y concentrados de litio, alega prácticas irregulares

Por Chris Takudzwa Muronzi

HARARE, 25 feb (Reuters) - Zimbabue suspendió las exportaciones de todos los minerales en bruto y concentrados de litio con efecto inmediato, anunció el Ministerio de Minas en un comunicado el miércoles, después de que el Gobierno denunció prácticas irregulares y fugas.

El ministerio dijo que la prohibición de las exportaciones se mantendrá hasta nuevo aviso y se aplicará a todos los minerales que se encuentren actualmente en tránsito.

"El Gobierno espera la cooperación de la industria minera en esta medida, que se ha tomado en el interés nacional", indica el comunicado. "El Gobierno mantiene su compromiso con el valor añadido y el beneficio en el país, el cumplimiento y la rendición de cuentas en la exportación de los recursos minerales de Zimbabue", añadió.

En una carta a la que tuvo acceso Reuters el miércoles y dirigida a la Cámara de Minas de Zimbabue, que representa a las principales empresas mineras, el Ministerio de Minas dijo que reajustaría los procesos de exportación debido a la preocupación por "las continuas malas prácticas durante la exportación de minerales".

"Esta revisión forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar las fugas y mejorar la eficiencia de nuestros sistemas", escribió el ministerio el 17 de febrero.

Previamente, se esperaba que la prohibición de Zimbabue sobre los concentrados de litio entrara en vigor en 2027, como parte de un impulso para aumentar el procesamiento local.

El principal productor africano de este mineral para baterías exportó 1,128 millones de toneladas métricas de concentrado de espodumeno con litio en todo 2025, un 11% más que el año anterior.

Las acciones en Estados Unidos de Albemarle subían un 8,3% y las de la chilena SQM avanzaban alrededor de un 5% en las operaciones previas a la apertura oficial. Los títulos serie B de SQM en la bolsa de comercio de Santiago trepaban más de un 5% tras la apertura. (Reporte de Chris Muronzi y Nelson Banya; Escrito por Anathi Madubela; edición en Español de Manuel Farías)