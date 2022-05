Zinchenko dedica el título del Manchester City a los ucranianos

Campeón de Inglaterra por cuarta vez en los últimos cinco años, Oleksander Zinchenko, defensa lateral ucraniano del Manchester City, dedicó el título a sus compatriotas, a los que le gustaría poder "llevar un día este trofeo".

"Es una emoción increíble para mí y para todos los ucranianos que, por el momento, mueren de hambre e intentan sobrevivir en mi país debido a la agresión rusa", declaró al micrófono de Sky Sports, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada.

"Estoy muy orgulloso de ser ucraniano y querría poder llevar un día este trofeo a Ucrania y a todos los ucranianos porque lo merecen", añadió mientras los 'Citizens' celebraban el título sobre el césped del Etihad.

Rara vez titular pero jugador importante en la rotación del City, Zinchenko también evocó el apoyo que el club le ha dado desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.

"Eso quiere decir mucho para mí. Sinceramente, podría morir por esta gente y por el apoyo que me han dado. Lo que estas personas han hecho por mí, lo que me han dado durante este periodo, el más difícil de mi vida, lo aprecio enormemente y no lo olvidaré jamás", confesó.

"En algunos momentos, sobre todo al principio, no pensaba tanto en el fútbol, porque era imposible vivir al mismo tiempo lo que pasaba en mi país, pero con el apoyo que he recibido lo hemos conseguido", concluyó.

El Manchester City ganó el domingo el título de campeón de Inglaterra gracias a una victoria 3-2 contra el Aston Villa, lograda después de ir perdiendo 2-0.

