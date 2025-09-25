Zinemaldia.- 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, es la película sorpresa del 73 Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La película sorpresa de la 73 edición del Festival de San Sebastián será 'Frankenstein', la nueva versión del clásico de Mary Shelley dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth.

El filme se proyectará este viernes en el Teatro Principal a las 21.45 horas y en el Victoria Eugenia a las 22.30 horas, mientras que el Velódromo acogerá el sábado a las 18.00 horas un tercer pase en su pantalla gigante.

La película, que fue incluida en la sección oficial del pasado Festival de Venecia, cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación, según han detallado desde el certamen donostiarra.

"Estoy muy emocionado de compartir Frankenstein con la audiencia aquí, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Fundir biografía con biografía -con Mary Shelley y un dolor católico. Examinar el dolor que se transmite de padres a hijos y que solo acaba con el perdón y la aceptación. Buscar un relato intimo en un fresco épico. Esos fueron los principios que me mantuvieron con fe por décadas. Creyendo y esperando dotar de emoción un texto que me ha fascinado desde siempre y ha existido en el imaginario colectivo por doscientos años", ha afirmado Guillermo del Toro.

El director mexicano ha creado un característico estilo cinematográfico que mezcla el terror, la fantasía y una "exuberante y personal imaginería visual". Desde su debut con 'Cronos' (Zabaltegi, 1994), ha dirigido y producido numerosas y aclamadas películas, entre las que se incluyen 'El espinazo del diablo' (Made in Spanish, 2001), 'El laberinto del fauno' (2006), 'Mimic' (1997), 'Hellboy' (2004), 'Pacific Rim' (2013), 'Crimson Peak' (La cumbre escarlata, 2015) y 'The Shape of Water' (La forma del agua, 2017), que fue nominada a 13 premios Oscar y ganó cuatro, incluidos los de mejor película y mejor director.

Su primer largometraje de animación fotograma a fotograma, 'Pinocho de Guillermo del Toro' (2022), que dirigió junto al difunto Mark Gustafson, ganó el Óscar a la mejor película de animación.

Desde que en 2019 recuperó la tradición de programar una película sorpresa, el Festival de San Sebastián ha mostrado los siguientes títulos en esta sección: 'Joker' (Todd Phillips, 2019), 'Sportin' Life' (Abel Ferrara, 2020), 'Spencer' (Pablo Larraín, 2021), 'Blonde' (Andrew Dominik, 2022), 'The Killer' (El asesino, David Fincher, 2023) y 'Joker: Folie à Deux' (Todd Phillips, 2024).