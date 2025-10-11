Zlatan Ibrahimovic explica cómo Fabio Capello le enseñó a exigir respeto y a ser una estrella

ROMA (AP) — A los 22 años, cuando Zlatan Ibrahimovic entró por primera vez en un vestuario de la Serie A y vio a figuras como Alessandro Del Piero, David Trezeguet y Gianluigi Buffon mirándolo, se sintió como en un "mundo de fantasía".

El astro sueco, hoy retirado y asesor en el Milan, jugó para los Rossoneri en dos etapas diferentes, así como para el Inter, rival acérrimo de la ciudad.

Esta semana, durante una entretenida discusión en el escenario en la asamblea de clubes europeos de fútbol, Ibrahimovic atribuyó a la liga italiana el haberlo convertido en uno de los mejores delanteros del mundo.

"Cuando llegué a Italia, era la competencia más grande del mundo y todos los grandes jugadores estaban allí. Yo era joven. No tenía mucho respeto, para ser honesto, porque quería demostrarme algo a mí mismo", expresó Ibrahimovic.

"Pero la primera vez que llegué a la Juventus fue un poco un mundo de fantasía para mí porque venía del Ajax. Entré en un vestuario de la Juventus donde vi a (Lilian) Thuram, Buffon, (Fabio) Cannavaro, Del Piero, Trezeguet. Todas estas grandes estrellas y yo, como una semana antes, solía jugar PlayStation con las imágenes de estos tipos. Una semana después estaba con ellos en el vestuario."

‘Me convertí en un animal’

Ibrahimovic se encontró por primera vez con Fabio Capello, quien había sido nombrado entrenador de la Juventus antes de su transferencia en 2004, en la mesa de desayuno de los Bianconeri.

Capello estaba leyendo la Gazzetta dello Sport, recordó Ibrahimovic.

“Yo dije algo como, 'Buenos días, señor.' Él no reaccionó, y me dije, ‘¡Oh, ahora dije la palabra equivocada!’ Pero lo dejé pasar. Esperé cinco o diez minutos. Simplemente dejó el periódico y salió. Yo estaba como, '¡Guau!, esto es a otro nivel'”.

Ibrahimovic, quien anotó 16 goles en la Serie A esa temporada, finalmente captó la atención de Capello.

"Le pregunté, '¿Cómo se gana el respeto' de un grupo como el que él tenía? Porque tenía un equipo que era de jugadores de clase mundial y todos pensaban 'soy el mejor del mundo.' Y eran los mejores del mundo", dijo Ibrahimovic. "Él dijo, 'No pido respeto. Tomo el respeto.' Eso es lo que hizo conmigo en el desayuno al no hablarme.

"Era exigente. Su disciplina era muy alta. Así que me levantó y me puso en el suelo. Un día podía ser el mejor del mundo, al día siguiente podía ser el peor jugador del mundo. Me provocaba y jugaba con mi mente para sacar lo mejor de mí", añadió Ibrahimovic. “Moldeó mi mentalidad. De ser un ser humano normal, me convertí en un animal”.

Ibrahimovic ganó la Serie A cinco veces: tres trofeos con el Inter y dos con el Milan.

Dos campeonatos de la liga italiana en la Juventus bajo las órdenes de Capello fueron invalidados debido al escándalo Calciopoli.

Mourinho, Guardiola y Ancelotti

Ibrahimovic también jugó bajo las órdenes de José Mourinho en el Inter y el Manchester United, Pep Guardiola en el Barcelona y Carlo Ancelotti en el Paris Saint-Germain.

"Hicieron un cambio en el fútbol. Cambiaron este deporte a su manera", dijo Ibrahimovic. “Debido a que cambié mucho de clubes, tuve muchos entrenadores.”

El ‘arquitecto’ del PSG

Ibrahimovic fue uno de los primeros fichajes destacados del PSG bajo la propiedad qatarí en 2012.

"Aún diré que soy el arquitecto de ese club... Es fantástico estar en un club donde comenzaste desde una cosa, con todo el respeto del pasado, y ver lo que es hoy", dijo Ibrahimovic.

En referencia al primer título de la Liga de Campeones equipo francés conquistó la temporada pasada Ibrahimovic dijo: "Me alegré cuando el PSG lo ganó".

Ibrahimovic mismo nunca ganó el trofeo más grande de clubes de Europa.

"Todo el mundo sabe que no gané la Liga de Campeones, así que no es un secreto", dijo. "Pero la gente recordará más que no la gané que al 90% que la ganó".

Ética de trabajo vs. talento

Conocido por sus goles acrobáticos y ocasionalmente extravagantes, Ibrahimovic destacó su mentalidad y métodos de entrenamiento para ayudarlo a llegar a la cima.

"Era como un modo de supervivencia y lo llevé conmigo", dijo. “Siempre digo que el 50% está en tu mente. No se trata sólo del talento porque el talento te hace demasiado confiado, pero el trabajo duro te hace tener éxito y si no haces el trabajo duro no llegarás. El talento no es suficiente.”

Multimillonario vs. millonario

En total, Ibrahimovic jugó para nueve clubes diferentes, comenzando con su ciudad natal Malmö e incluyendo también al Galaxy de Los Ángeles antes de retirarse con el Milan en 2023.

Aunque dijo que respeta a jugadores como Del Piero y Francesco Totti que pasaron décadas con el mismo club, "el desafío es cuando llevas tu mochila y vas al jardín de alguien más para demostrarte a ti mismo. Eso es diferente, porque entonces llegas a un país diferente, cultura diferente, club diferente".

En su típica forma audaz, Ibrahimovic añadió que estaría feliz de comenzar su carrera de nuevo ahora, porque entonces "sería multimillonario, no millonario".

