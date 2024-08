Zoë kravitz debuta como directora de cine con el thriller "parpadea dos veces"

Por Hanna Rantala

LONDRES, 19 ago (Reuters) - Zoë Kravitz dice que su debut como directora, la película "Parpadea dos veces", que también ha co-escrito y producido, es una historia sobre la dinámica de poder entre hombres y mujeres que nació de sus propias experiencias. En el thriller psicológico, la camarera Frida, interpretada por Naomi Ackie, y su amiga creen que tienen un golpe de suerte cuando el multimillonario tecnológico Slater King (Channing Tatum) las invita a su isla tropical privada. Frida participa de unas lujosas vacaciones con fiestas interminables con los amigos de Slater, pero pronto la camarera empieza a notar que algo falla. Cuando empieza a indagar, Frida descubre verdades espeluznantes bajo la apariencia perfecta del destino y las vacaciones se convierten en una batalla por la supervivencia.

"Literalmente surgió de mi experiencia. Es muy personal", dijo Kravitz, de 35 años, en el estreno de la película en Londres el lunes. "Fue realmente una expresión de lo que sienten, creo, muchas mujeres que viven en el mundo", señaló sobre el proceso de escritura.

"Sentí que hay tantas cosas que las mujeres tienen que hacer o que se espera que hagan que se han normalizado tanto que ni siquiera hablamos de ellas. Así que quería encontrar una forma de explorar la complejidad y lo absurdo de todo ello", explicó Kravitz.

Kravitz y Tatum, que se comprometieron el año pasado, se unieron gracias a la película. Tatum no conocía a Kravitz cuando ella le ofreció el papel de Slater.

"Esta película ha cambiado mi vida por completo", dijo Tatum, que también produjo la película, y añadió que el papel no se parecía a nada de lo que había hecho en sus casi dos décadas de carrera. "Normalmente siempre he tenido algún tipo de conexión, aporto algún aspecto personal de mi vida al personaje que interpreto. Esta película no es eso. Es la primera cosa que he hecho que está tan lejos de mí o de alguien que conozco", dijo.

El reparto de la película también incluye a los actores Adria Arjona, Christian Slater, Geena Davis, Kyle MacLachlan y Haley Joel Osment.

"Parpadea dos veces" se estrenará en los cines de todo el mundo el 21 de agosto. (Reportaje de Hanna Rantala; Editado en español por Héctor Espinoza)

