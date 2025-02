Zoe Saldaña gana el BAFTA británico como mejor actriz de reparto por "Emilia Pérez"

La estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña obtuvo este domingo en Londres el premio de mejor actriz de reparto de los BAFTA británicos, por su papel en "Emilia Pérez", a dos semanas de los Óscar, donde está nominada en la misma categoría.

En la ceremonia de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas, en el Royal Festival Hall londinense, Saldaña, de 46 años, se llevó el premio por su interpretación de una abogada en la película dirigida por el francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante mexicano que se somete a una cirugía de cambio de género.

Saldaña, que tenía tres abuelos dominicanos y uno puertorriqueño, afirmó tras recibir el premio que el personaje de la abogada Rita le resultó "familiar".

"Una mujer pasada por alto", a quien no se le dio el crédito que se merece" como ella misma ha sentido a veces en su propia vida personal.

"Se convirtió en un personaje especial para mí", señaló Saldaña, añadiendo que el hecho de que la película fuese en español, su primera lengua, le permitió "conectar mi cultura con mi arte fue significativo para mí".

El galardón logrado en Londres es el cuarto obtenido por Zoe Saldaña por su papel en "Emilia Pérez", después de haber ganado los trofeos de mejor actriz en el Festival de Cannes y de mejor actriz de reparto en los Globos de Oro y en los Premios de la Crítica Cinematográfica en Estados Unidos.

Aunque nació en Nueva Jersey y creció en Nueva York, Zoe Saldaña pasó parte de su infancia en la República Dominicana, tras la muerte de su padre, cuando la actriz tenía mueve años.

La otras nominadas a mejor actriz de reparto en los Premios BAFTA eran las estadounidenses Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl), Selena Gómez (Emilia Pérez) y Ariana Grande (Wicked), la británica Felicity Jones (The Brutalist) y la italiana Isabella Rossellini (Cónclave).

En los Óscar, volverá a tener como rivales Ariana Grande, Felicity Jones e Isabella Rosellini, además de la estadounidense Monica Barbaro (A Complete Unknown).

Zoe Saldaña ha participado a lo largo de su carrera en más de 80 películas y casi 40 series de televisión, entre ellas "Avatar" (2009), "Star Trek" (2009) y "Guardianes de la Galaxia" (2014).

