Zoológico chileno en graves dificultades por la pandemia

SANTIAGO (AP) — Los animales del Buin Zoo, el zoológico privado más grande de Chile, necesitan de padrinos humanos que ayuden financieramente al parque, que vive una grave situación económica por el cierre de sus puertas al público debido a las prolongadas cuarentenas empujadas por la pandemia, dijo el martes su director, el veterinario Ignacio Idalsoaga.

El parque alcanzó a estar abierto dos semanas hasta que un nuevo confinamiento obligó, el 26 de marzo último, a un nuevo cierre que ya se prolonga por más de dos meses y medio. En 2020 estuvieron confinados otros siete meses y cuando abrieron lo hicieron al 35% de su capacidad para mantener las medidas sanitarias.

En un parque vacío de público, sólo con personal que atiende a los animales, Idalsoaga y un par de funcionarios de gobierno presentaron a algunos de los animales que se pueden apadrinar, entre los que están la mona Kena, al cocodrilo Juancho, el rinoceronte Atanasio, el leopardo Peche, la jirafa Krugger y el tigre blanco Shagri.

“En tiempos de pandemia somos el zoológico que hemos tenido que soportar más confinamiento, 320 días, (que) nos llevan a ser el zoológico más encerrado, lo que nos lleva a una situación extremadamente grave al no tener los recursos para mantener está tremenda infraestructura”, dijo Idalsoaga a The Associated Press.

El apadrinamiento de animales es la segunda iniciativa del Buin Zoo para recibir algunos pesos. La primera fue una tienda en línea abierta el año pasado que vende peluches, tazones, llaveros, entre otros productos.

“En estos tiempos tan difíciles necesitamos de tu apoyo y con tu aporte podremos costear lo que necesitan para su bienestar. Tu apadrinamiento permitirá controlar su salud, alimentarlos, cuidarlos y mantener sus espacios en las mejores condiciones”, dice el sitio en línea del Buin Zoo.

El parque tiene más de 2.500 animales de unas 400 especies que semanalmente consumen “cantidades monstruosas” de alimentos, que incluyen 2.500 kilos de carne al mes y 1.000 kilos de pescado. Sólo los rinocerontes consumen más de 1.100 fardos de pasto al año.

El director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Horacio Bórquez, que acompañaba a Idalsoaga, destacó que el centro de rehabilitación y rescate Buin Zoo recibe para su recuperación a ejemplares de la fauna silvestre heridos. “Es fundamental para la rehabilitación de toda nuestra fauna cada vez que encontramos animales con problemas”, señaló.

El parque resistió los dos primeros meses de cierre de 2020 con ayudas en línea de muchos amigos de los animales y luego obtuvo varios créditos que ahora, cuando de nuevo cerraron por la pandemia, están pagando.

Chile, que tiene a unas 200 de sus 346 comunas en cuarentena, tiene 1,4 millones de contagiados y más de 30.000 fallecidos.

AP