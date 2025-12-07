Zoológico en la isla de Java publica fotos del primer cachorro de panda nacido en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un zoológico en la isla de Java publicó fotos del primer cachorro de panda gigante nacido localmente en Indonesia e informó que el cachorro macho mostraba signos de estar en buen estado de salud.

La madre, Hu Chun, de 15 años, dio a luz a Satrio Wiratama —apodado Rio— el 27 de noviembre en las instalaciones del zoológico en Cisarua, provincia de Java Occidental.

El nombre simboliza la esperanza, la resiliencia y el compromiso compartido de Indonesia y China en la protección de especies en peligro de extinción, anunció Taman Safari Indonesia en un comunicado el domingo.

"Este nacimiento es el resultado de un programa de cooperación internacional a largo plazo que ha estado en marcha durante una década, desde la llegada de los pandas gigantes Hu Chun y Cai Tao a Indonesia en 2017 como parte de una asociación de conservación de diez años con China", afirmó el comunicado.

Rio está en condición estable y bajo monitoreo las 24 horas por el equipo del zoológico, mostrando signos tempranos de salud como una vocalización fuerte, lactancia efectiva y un aumento constante de peso. En los próximos uno o dos meses, debe desarrollar mejor control de temperatura, crecimiento de pelaje, abrir los ojos y comenzar los primeros movimientos motores, declaró el zoológico.

"En esta etapa temprana, el bebé panda aún no es accesible al público. Taman Safari Indonesia continuará priorizando la salud y el bienestar de la madre y su bebé, e invita al público a unirse en oración por el desarrollo del bebé panda para que se mantenga sano y salvo en las primeras etapas de su vida", se indicó.

El presidente indonesio Prabowo Subianto anunció el nombre del bebé panda el jueves y mostró su foto cuando se reunió con Wang Huning, un destacado asesor político chino y principal ideólogo.

Cai Tao y Hu Chun, un par de pandas gigantes que llegaron a Indonesia en 2017, viven en un hogar "como un palacio" que fue construido para ellos en el zoológico Taman Safari, que se encuentra a unos 70 kilómetros (43 millas) de Yakarta.

Los pandas son ampliamente considerados como el símbolo nacional no oficial de China y su programa de préstamo de pandas gigantes con zoológicos en el extranjero ha sido visto durante mucho tiempo como una herramienta de la diplomacia de poder blando de Beijing, también conocida como "diplomacia de panda".

Los pandas gigantes tienen dificultades para reproducirse y los nacimientos son particularmente bienvenidos. Hay menos de 1.900 pandas gigantes en sus únicos hábitats silvestres en las provincias chinas de Sichuan, Shaanxi y Gansu.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.