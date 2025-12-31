"Zootopia 2" bate récord y se convierte en la película de animación más taquillera de Disney

31 dic (Reuters) - "Zootopia 2", de Walt Disney Animation Studios, superó a "Frozen 2", de 2019, para convertirse en la película más taquillera de su historia, informó la compañía el miércoles, en lo que constituye un punto brillante en un año en el que la taquilla mundial se mantuvo bajo los niveles previos a la pandemia.

La secuela animada es la quinta película de Walt Disney Animation Studios que supera los 1.000 millones de dólares en todo el mundo, con una recaudación de alrededor de 1.460 millones de dólares en taquilla tras su fuerte apertura del fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El éxito de la película se ha visto impulsado por una extraordinaria acogida en China, donde "Zootopia 2" ha recaudado más de 560 millones de dólares. La secuela dominó su fin de semana de estreno en ese país, captando aproximadamente el 95% de todas las ventas de entradas de cine.

"Zootopia 2" inauguró la crucial temporada navideña de Hollywood con una recaudación estimada de 556 millones de dólares en taquilla mundial en el fin de semana de estreno. La película reúne a la coneja policía Judy Hopps y a su compañero zorro Nick Wilde en una nueva aventura por la bulliciosa metrópolis animal.

Con la taquilla mundial aún por debajo de los niveles de 2019, el éxito de la secuela ha sido un alivio para el estudio y los propietarios de los cines que apuestan por salas llenas durante la segunda temporada de cine más concurrida del año. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)