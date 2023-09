La centrocampista del Real Madrid Claudia Zornoza anunció este viernes su retirada a nivel internacional con la selección española, una decisión que había tomado "antes" del Mundial y que llegó justo después de que su nombre no saliese en el comunicado renunciando al combinado nacional de las campeonas del mundo, a las que expresó su "solidaridad".

"2016 fue el año que conseguí realizar uno de mis grandes sueños. Como siempre he dicho defender a mi país en torneos internacionales es algo indescriptible y que jamás olvidaré. Ya había tomado la decisión de retirarme de la selección Absoluta antes del Campeonato del Mundo y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con el título que hemos conseguido en Australia y Nueva Zelanda", señaló Zornoza en su perfil de 'Instagram'.

La jugadora madrileña, que sólo disfrutó de minutos en el Mundial ante Costa Rica y Japón, cree que es "momento" de concentrarse "plenamente" en sus "objetivos" con su club y permitirse "los descansos" que no ha tenido "en los últimos años como jugadora internacional". "Sólo me gustaría decir que para mí ha sido un gran honor llevar la camiseta de la selección española, lo hice con mucho orgullo y pasión, siempre dando lo mejor de mí. Jamás olvidaré todo lo que he vivido", añadió.

"Para terminar, me gustaría expresar mi solidaridad con mis compañeras y desear que la estructura de toda la selección cambie de una vez por todas, estando a la altura de nuestros logros para así solo hablar de fútbol", sentenció Zornoza.