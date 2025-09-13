Zubimendi, con un doblete, lidera el triunfo del Arsenal frente al Forest

Con un doblete del español Martín Zubimendi, el Arsenal derrotó por 3-0 al Nottingham Forest y toma el liderato provisional de la Premier League, con 9 puntos, igualado con el Liverpool, que el domingo visitará al Burnley.

Con esta victoria, los Gunners se olvidan de la derrota en Anfield (1-0) en la jornada anterior, previa al parón internacional, y afrontan con confianza el debut en Liga de Campeones, el martes en San Mamés contra el Athletic de Bilbao.

Precisamente, un jugador vasco, pero formado en el gran rival del Athletic, la Real Sociedad, fue el protagonista del triunfo londinense. Zubimendi, fichado esta temporada, se estrenó como goleador en Inglaterra al abrir el marcador poco después de la media hora de juego (32) y selló el triunfo en la segunda parte (79).

Entre medio de esos dos goles, marcó el sueco Viktor Gyökeres (46), que ya se sitúa al frente de la clasificación de máximos goleadores con tres tantos, igualado con Erling Haaland, antes de que el noruego juegue en esta jornada el derbi de Mánchester.

La mala noticia para el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, es que sigue ampliándose la enfermería: el capitán noruego Martin Odegaard tuvo que retirarse en la primera parte, lesionado en un hombro, y se une a las bajas de Saliba, Havertz, Saka y Gabriel Jesus.

Precisamente, la baja del central francés William Saliba permitió al joven hispano-colombiano Christian Mosquera, fichado esta misma temporada del Valencia, jugar como titular y causar una gran impresión haciendo pareja con el brasileño Gabriel Magalhaes.

Con esta contundente victoria, el Arsenal arruina el debut del australiano Ange Postecoglou en el banquillo del Nottingham Forest, que decidió prescindir del portugués Nuno Espiritu Santo tras un mediocre inicio de curso.

