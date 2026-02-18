Zuckerberg afirma que Meta ya no diseña aplicaciones para maximizar el tiempo de pantalla

Por Jody Godoy

LOS ÁNGELES, 18 feb (Reuters) -

El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, rechazó el miércoles ante un tribunal la sugerencia de un abogado de que había engañado al Congreso sobre el diseño de sus plataformas de redes sociales, mientras continúa un juicio histórico sobre la adicción de los jóvenes a las redes sociales

Zuckerberg fue interrogado sobre sus declaraciones ante el Congreso en 2024, en una audiencia en la que afirmó que la empresa no había fijado a sus equipos el objetivo de maximizar el tiempo dedicado a sus aplicaciones

Mark Lanier, abogado de una mujer que acusa a Meta de dañar su salud mental cuando era niña, mostró al jurado correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg exponía sus objetivos de aumentar el tiempo dedicado a la aplicación en puntos porcentuales de dos dígitos

Zuckerberg afirmó que, aunque Meta tenía anteriormente objetivos relacionados con la cantidad de tiempo que los usuarios dedicaban a la aplicación, desde entonces ha cambiado su enfoque. "Si está tratando de decir que mi testimonio no fue preciso, estoy totalmente en desacuerdo con eso", señaló

Esta fue la primera vez que el multimillonario fundador de Facebook testificó ante un tribunal sobre el efecto de Instagram en la salud mental de los usuarios jóvenes. Aunque Zuckerberg ya había testificado anteriormente sobre este tema ante el Congreso, hay mucho más en juego en el juicio con jurado que se celebra en Los Ángeles

Meta podría tener que pagar una indemnización si pierde el caso, y el veredicto podría socavar la defensa legal que las grandes tecnológicas han mantenido durante mucho tiempo contra las demandas por daños a los usuarios

Esta demanda y otras similares forman parte de una reacción global contra las plataformas de redes sociales por la salud mental de los niños

El caso involucra a una mujer de California que comenzó a usar Instagram de Meta y YouTube de Google cuando era niña. Ella alega que las empresas buscaban obtener ganancias enganchando a los niños a sus servicios a pesar de saber que las redes sociales podían dañar su salud mental

Sostiene también que las aplicaciones alimentaron su depresión y pensamientos suicidas y busca responsabilizar a las empresas

Meta y Google han negado las acusaciones y han señalado su labor para añadir funciones que garanticen la seguridad de los usuarios. Meta ha señalado a menudo un hallazgo de la Academia Nacional de Ciencias según el cual las investigaciones no demuestran que las redes sociales alteren la salud mental de los niños

La demanda sirve como caso de prueba para reclamaciones similares en un grupo más amplio de casos contra Meta,

Google de Alphabet, Snap y TikTok. Familias, distritos escolares y estados han presentado miles de demandas en Estados Unidos acusando a las empresas de alimentar una crisis de salud mental entre los jóvenes

A lo largo de los años, las investigaciones periodísticas han sacado a la luz documentos internos de Meta que demuestran que la empresa era consciente del daño potencial. Los investigadores de Meta descubrieron que los adolescentes que afirmaban que Instagram les hacía sentir mal con su cuerpo veían significativamente más "contenido relacionado con trastornos alimentarios" que aquellos que no lo hacían, informó Reuters en octubre

El abogado de Meta dijo a los miembros del jurado en el juicio que los registros médicos de la mujer muestran que sus problemas se derivan de una infancia problemática y que las redes sociales eran una vía de escape creativa para ella. (Reporte de Jody Godoy; editado en español por Javier Leira)