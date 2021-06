Zuckerberg anuncia que las Oculus Quest originales tendrán soporte de Air Link para conectarse sin cables al PC

MADRID, 16 Jun. (Portaltic/EP)

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciado que los propietarios de los visores de realidad virtual (RV) Oculus Quest originales podrán hacer uso del sistema Air Link en sus dispositivos, el cual les permite conectar las gafas a sus ordenadores sin necesidad de cables.

Zuckerberg, cuya empresa es propietaria de Oculus VR desde 2014, anunció la novedad este martes en un comentario en su propia publicación en la red social donde desarrollaba las novedades de la actualización v30 para Quest. "Air Link para Quest 1 también estará disponible", comentó el cofundador de Facebook.

El software Air Link faculta a los dispositivos Oculus que tienen soporte para jugar a videojuegos o conectarse a ordenadores utilizando WiFi, según detalla Oculus en su blog, donde actualmente se indica su disponibilidad para las Quest 2. Estas gafas utilizan el sistema desde finales de abril.

Hasta ahora, las Oculus Quest originales debían hacer uso de un cable USB 3 de alta calidad por medio del sistema Oculus Link para poder ser utilizadas con los ordenadores, tal y como explica la web de soporte de Oculus.

Zuckerberg no ha aclarado si el soporte para Air Link se incluirá en la actualización v30. Sin embargo, la compañía ha confirmado la información a The Verge, pero no ha realizado más aclaraciones al respecto.

Asimismo, la actualización v30 para Oculus Quest estará disponible "pronto", según ha asegurado Zuckerberg en su publicación. Esta "extenderá la oficina infinita", en referencia a las funcionalidades empresariales que está adquiriendo el sistema, y "facilitará la multitarea en RV".

