Zverev, ausente en su audiencia por violencia conyugal

El juicio tras apelación de Alexander Zverev, número 4 del tenis mundial, por violencia conyugal se abrió este viernes en Berlín, en ausencia del jugador, que compite en Roland Garros, donde es uno de los favoritos al título.

La estrella alemana de 27 años recurrió ante la justicia una decisión de un tribunal berlinés que en octubre de 2023 le impuso una multa de 450.000 euros (489.370 dólares) por "golpes y lesiones" a una antigua pareja.

Se le reprocha "haber maltratado físicamente a una mujer en el marco de una disputa y haber atentado contra su salud" en mayo de 2020 en Berlín, según el tribunal.

La defensa de Alexander Zverev, cuya presencia no había sido exigida por el tribunal, rechazó la acusación. "Se basa en alegaciones poco fiables y contradictorias", según el abogado Alfred Dierlamm.

Este último hizo referencia a un vídeo publicado en redes sociales por Brenda Patea, la exnovia del jugador y denunciante, en el que se ve a los dos pocos días después de la supuesta agresión.

"No hay ninguna señal de discordia entre ellos ni ninguna marca de herida en el cuello", añadió.

Según el abogado, la denuncia estaría ligada más bien a una "disputa al respecto de la custodia y la pensión alimenticia de su hija en común".

Michael Nietschke, el abogado de Brenda Patea que debería comparecer el lunes, rechazó esta versión. "Se sentía abandonada y quería obtener justicia", declaró.

Otras siete fechas de audiencias están todavía previstas de aquí a julio.

A finales de la semana pasada, el tenista dijo querer concentrarse en Roland Garros, donde eliminó en primera ronda al exnúmero 1 español Rafael Nadal y el jueves avanzó a tercera ronda tras imponerse al belga David Goffin.

"Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, sé lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda" el juicio, dijo entonces.

En enero de 2023, la ATP, que gestiona el circuito profesional masculino, cerró por falta de pruebas suficientes un expediente que había abierto sobre las acusaciones de violencia doméstica que había realizado otra expareja del tenista, Olga Sharypova.

Zverev cuenta en su palmarés con 22 títulos en el circuito, entre los que destacan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, el Masters de final de temporada (2018, 2021) además de los Masters 1000 de Roma (2017 y 2024), Montreal (2017), Madrid (2018 y 2021) y Cincinnati (2021).

