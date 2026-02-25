Zverev avanza a segunda ronda del torneo ATP de Acapulco; Ruud es eliminado

El alemán Alexander Zverev avanzó a la segunda ronda del Abierto Mexicano de tenis, que se celebra en Acapulco, el martes al vencer al francés Corentin Moutet 6-2 y 6-4 mientras que el chino Yibing Wu se impuso sorpresivamente al noruego Casper Ruud 7-6 (7/2) y 7-6 (7/1).

Zverev, cuarto del ranking y primer preclasificado, logró la victoria sobre Moutet, 35 del mundo, en una hora con 31 minutos.

"El torneo de Acapulco es diferente a los demás por la superficie de la cancha, el calor, la humedad. Es un lugar donde ocurren sorpresas, como la derrota de De Miñaur, por eso decidí viajar una semana de antelación para prepararme", comentó Zverev tras su presentación triunfal.

La sorpresa del martes fue la eliminación de Casper Ruud (12), tercero en la siembra, ante Yibing Wu (142).

El tenista chino derrotó al noruego con marcador de 7-6 (7/2) y 7-6 (7/1) en dos horas con cinco minutos.

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de 2,4 millones de dólares.

--Resultados del martes en primera ronda:

Terence Atmane (FRA) derrotó a Grigor Dimitrov (BUL) 6-3, 6-3

Flavio Cobolli (ITA/N.5) a Rodrigo Pacheco (MEX) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Dalibor Svrcina (CZE) a James Duckworth (AUS) 6-4, 6-1

Alexander Zverev (GER/N.1) a Corentin Moutet (FRA) 6-2, 6-4

Frances Tiafoe (USA/N.8) a Nuno Borges (POR) 6-4, 6-4

Mattia Bellucci (ITA) a Rinky Hijikata (AUS) 7-6 (7/5), 6-3

Sho Shimabukuro (JPN) a Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-4

Yibing Wu (CHN) a Casper Ruud (NOR/N.3) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1)

Gael Monfils (FRA) a Damir Dzumhur (BIH) 6-4, 7-6 (7/5)