Zverev avanza sin apuros en Pekín, Cerúndolo cae en primera ronda

El alemán Alexander Zverev, número tres mundial, tuvo un inicio plácido este viernes en el torneo ATP 500 de Pekín, con una victoria 6-4 y 6-3 sobre el italiano Lorenzo Sonego (44), mientras que el argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado a las primeras de cambio.

Zverev, que disputó el último partido de la jornada, es el segundo cabeza de serie del torneo y se medirá en segunda ronda al francés Corentin Moutet (37).

Unas horas antes, el exnúmero uno mundial ruso Daniil Medvedev, hoy decimoctavo del ránking, derrotó 6-3 y 6-4 al británico Cameron Norrie (34) y se citó en la siguiente etapa del torneo con el español Alejandro Davidovich (20).

Entre los derrotados del día destacó la caída de Francisco Cerúndolo (21) ante el estadounidense Learner Tien (52) por 4-6, 6-3 y 6-4, y la del ruso Andrey Rublev (14) a manos del italiano Flavio Cobolli (25) por 7-6 (7/3) y 6-3.

-- Resultados del viernes en el torneo ATP 500 de Pekín:

- Primera ronda

Álex De Miñaur (AUS/N.3) derrotó a Bu Yunchaokete (CHN) 6-4, 6-0

Arthur Rinderknech (FRA) a David Goffin (BEL) 6-4, 3-6, 6-4

Arthur Cazaux (FRA) a Shang Juncheng (CHN) 0-6, 7-6 (7/5), 7-5

Jakub Mensik (CZE/N.7) a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 6-4

Flavio Cobolli (ITA) a Andrey Rublev (RUS/N.6) 7-6 (7/3), 6-3

Learner Tien (USA) a Francisco Cerúndolo (ARG) 4-6, 6-3, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) a Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.8) a Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-4

Corentin Moutet (FRA) a Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 7-5

dga/jld/dr/ma