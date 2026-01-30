Zverev critica el tiempo muerto médico de Alcaraz tras su derrota en semifinales de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 30 ene (Reuters) - Alexander Zverev criticó a los árbitros por permitir a Carlos Alcaraz un tiempo muerto médico por un problema en la pierna tras caer el viernes en un épico partido a cinco sets ante el español en la semifinal más larga del Abierto de Australia

Alcaraz, número uno del mundo, tuvo dificultades para moverse con 4-4 en el tercer set y se le permitió recibir tratamiento en el muslo derecho en el cambio de lado, lo que enfureció al alemán Zverev

Zverev insistió en que Alcaraz estaba sufriendo calambres, lo que no es motivo para un tiempo muerto médico. Alcaraz perdió los dos siguientes sets, pero volvió a correr a toda velocidad en el quinto para cerrar una épica victoria por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 en cinco horas y 27 minutos

"Sí, bueno, él tenía calambres y normalmente no se puede pedir un tiempo muerto médico por calambres", dijo Zverev, tercer cabeza de serie, en la rueda de prensa posterior al partido. "Qué puedo hacer? No es mi decisión. No me gustó, pero no es mi decisión."

En la pista, Zverev arremetió contra el supervisor del partido con palabrotas en alemán mientras Alcaraz recibía tratamiento

"Básicamente, solo dije que era una mierda", comentó más tarde sobre el intercambio, señalando que Alcaraz terminó corriendo sin parar. "Se tomó como una hora y media de descanso en la que casi no se movió." "Así que, de nuevo, quizá yo debería haberlo aprovechado mejor de alguna manera. Quizá debería haber ganado los juegos y los sets un poco más rápido." "Entonces, al pasar al quinto, quizá no habría tenido tanto tiempo para recuperarse. Pero en el quinto set, la forma en que se movía fue increíble de nuevo."

Subcampeón ante Jannik Sinner el año pasado, Zverev sacaba para ganar el partido con 5-4 en el quinto set de la semifinal del viernes, pero Alcaraz ganó los tres juegos siguientes y dejó al alemán con otra oportunidad perdida en los grand slams

Zverev, que sigue persiguiendo su primer título importante, dijo que lamentaba más haber perdido el segundo set que su rendición en el quinto

"Estaba luchando por mi vida, para ser sincero. Estaba agotado", dijo, calificando el partido como probablemente el más duro físicamente de su carrera. "Creo que ambos llegamos al límite, así que, en cierto modo, también estoy orgulloso de mí mismo por haber aguantado y remontado dos sets en contra." "Por supuesto que es decepcionante, pero estamos al comienzo del año, así que si sigo jugando así, si sigo entrenando como lo hago, si sigo trabajando en las cosas en las que he estado trabajando durante la pretemporada, creo que va a ser un buen año para mí." (Información de Ian Ransom en Melbourne; edición de Toby Davis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)