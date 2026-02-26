Zverev, eliminado por Kecmanovic en segunda ronda del torneo ATP de Acapulco

El tenista alemán Alexander Zverev, número 4 del mundo, fue eliminado en la segunda ronda del Abierto Mexicano, que se juega en Acapulco, el miércoles al perder ante el serbio Kecmanovic quien se llevó el triunfo en tres sets: 6-3, 6-7 (3/7) y 7-6 (7/4).

Kecmanovic, 84 del mundo, logró la victoria sobre Zverev, máximo favorito del torneo, en dos hora con 35 minutos.

"Fue un partido muy parejo que pudo haberse ido para cualquier lado", dijo Kecmanovic quien jugará los cuartos de final en Acapulco por segunda vez. "Llevo muchos años viniendo a Acapulco y me alegra quedarme al menos un par de días más".

Con la derrota de Zverev, el torneo de Acapulco perdió ya a sus tres primeras cabezas de serie. En primera ronda, el lunes, fue eliminado el australiano Alex de Miñaur, que era el segundo preclasificado; el martes cayó el noruego Casper Ruud, que era tercero.

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de 2,4 millones de dólares.

--Resultados del miércoles en segunda ronda:

Terence Atmane (FRA) derrotó a Rafael Jodar (ESP) 6-2, 4-6, 6-1

Flavio Cobolli (ITA/N.5) a Dalibor Svrcina (CZE) 6-4, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB) a Alexander Zverev (GER/N.1) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4)