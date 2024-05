Zverev enfrentará a Jarry en la final de Italia, tras eliminar al también chileno Tabilo

ROMA (AP) — Durante cerca de una hora, Alexander Zverev no tuvo respuesta a los fuertes derechazos y tiros perfectos de Alejandro Tabilo sobre la arcilla de Roma. Finalmente lo logró, y ahora tendrá que doblegar a otro chileno si quiere el título.

El alemán, quinto de la clasificación, resistió y aprovechó la oportunidad cuando se le presentó para remontar y ganar 1-6, 7-6 (4), 6-2 el viernes, con lo que reservó su lugar en la final del Abierto de Italia.

“Me sostuve en el segundo set. Incrementé mi energía”, admitió Zverev. “Me sacó de control en el primer set y no jugué bien del todo, pero él fue la verdadera razón. No me dio ritmo”.

En la final del domingo, Zverev chocará contra Nicolás Jarry, quien le amargó el 27mo cumpleaños al estadounidense Tommy Paul, al eliminarlo por 6-3, 6-7 (3), 6-3.

Jarry, 24to del escalafón, remontó una desventaja de un set para eliminar al griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final. Disputará su primera final en la serie Masters.

Hubo un contraste notable entre los estilos de Jarry, de gran servicio, 2,01 metros de estatura y agresividad, respecto de Paul, quien tiene mentalidad más defensiva y busca desgastar a los rivales en puntos largos.

Jarry requirió de cinco match points para doblegar a Paul. Finalizó con 33 winners, contra 20 de su rival, pero también sumó más errores no forzados, 49 contra 15, en un partido que duró casi tres horas.

“Voy por todo y, si todo sale bien, asombroso”, comentó Jarry. “Pero es difícil mantener esto”.

Zverev, campeón de Roma en 2017, se golpeó el meñique izquierdo tras una caída en el duelo anterior y dijo que dedo estaba “torcido”. El alemán es diestro, pero usa las dos manos en su revés.

Esta será la tercera final que disputa Zverev en Roma. Ganó en el 2017 al superar a Djokovic en sets seguidos para levantar su primer trofeo en un Masters. Al año siguiente perdió el duelo por el título ante Rafael Nadal.

“He estado antes aquí”, indicó. “Sé lo que se necesita y espero poder utilizarlo”.

Mientra, la número uno del mundo Iga Swiatek enfrentará a la segunda Aryna Sabalenka en la final de mujeres el sábado.

Roma es el último torneo importante de preparación antes del Abierto de Francia que inicia el 26 de mayo.

El juicio contra Zverev, por una orden de penalización de una corte alemana tras las acusaciones de causarle daño físico a una mujer, iniciará durante Roland Garros. Recientemente dijo que no se presentará al comienzo del juicio.

Tabilo, 32do del ranking, eliminó al número uno Novak Djokovic en la tercera ronda y no había perdido ningún set en el torneo hasta que cometió una serie de errores que ayudaron a Zverev a ganar el desempate en el segundo set. Zverev entonces tomó control del encuentro.

Tabilo salvó un punto de quiebre a la mitad del primer set recortando el saque muy abierto y produjo tres drop shots para sentenciar el set.

Zverev y Tabilo nacieron en el mismo año y se enfrentaron varias veces como juveniles cuando Tabilo representaba a su país natal Canadá.

AP