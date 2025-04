Zverev escenifica malestar entre los tenistas por el sistema electrónico en Madrid

El alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, dejó este domingo una imagen que otros tenistas que están compitiendo en el torneo ATP y WTA 1000 de Madrid han reproducido también: sacó su teléfono móvil y fotografió la marca de un bote de una pelota que reclamó como mala, pero el sistema electrónico consideró como buena.

Durante su reñido choque ante el español Alejandro Davidovich en la tercera ronda en la Caja Mágica, del que salió con victoria por 2-6, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/0), el teutón protestó una acción que el árbitro, Mohamed Lahyani, sancionó en su contra y que la tecnología refrendó.

La imagen que se vio en la pantalla para reflejar la señal del impacto de la pelota mostraba que había entrado. Pero Zverev pidió al juez que bajara a revisar la marca.

"Si el sistema no funciona, deberías ir a verla", incidió el jugador germano. Lahyani se negó a hacerlo y se limitó a contestarle que ya lo había hecho el sistema electrónico.

Al ver la respuesta del juez, Zverev se acercó a su mochila, donde guarda sus raquetas y extrajo un móvil para acercarse después a la marca del bote del tiro y la fotografió, una acción que acabó en amonestación por parte del árbitro por conducta antideportiva.

"Sinceramente, creo que hubo un defecto en el sistema. Creo que hubo un error en el sistema en ese momento. Defiendo el sistema electrónico, pero la pelota no estaba un milímetro fuera sino a cuatro o cinco centímetros", explicó Zverev en rueda de prensa.

"Sinceramente, creo que hubo un mal funcionamiento en el sistema en ese momento. Es por eso que fui al árbitro y le dije: Por favor, baja a ver esto, no estoy loco (se ríe)", añadió él jugador antes de apuntar que espera que no le multen. "Normalmente el sistema ha sido correcto hasta ahora en mi experiencia. Pero lo que pasó hoy (domingo), no lo sé".

El alemán no es el único que hizo esto. La rumana Jaqueline Cristian también fotografió la huella de una pelota en la arcilla después de decir al juez que la pelota de su contrincante, la británica Sonay Kartal, había ido fuera. Cristian perdió ese partido por 2-6 y 5-7.

"Ha salido fuera, aunque por muy poco, un centímetro", dijo la tenista de Bucarest mostrándole con sus dedos lo cerca que estaba en la línea, mientras que el juez le señalaba la pantalla que indicaba que había entrado la pelota. Pero, en esta ocasión, Cristian esperó a que terminara el choque para tomar una fotografía.

- Igual para todos -

El francés Arthur Fils, que perdió en la segunda ronda ante Francisco Comeseña por 6-7 (4-7) y 4-6, también criticó el sistema electrónico en vivo que se está utilizando en los torneos de arcilla por primera vez esta temporada, señalando cómo las marcas en la cancha no coinciden con las mostradas en las pantallas en los vídeos.

En la misma línea está el argentino Francisco Comesaña, aunque dijo que sigue prefiriendo ese sistema.

"Miré las marcas también y algunas marcas estaban como un centímetro fuera. Pero es para los dos", dijo Comesaña en la zona mixta. "Prefiero la tecnología porque a veces los jueces de línea puede ser que no sean tan precisos", prosiguió el argentino.

La filipina Alexandra Eala, que sucumbió ante la polaca Iga Swiatek (N.2) por 6-4, 4-6 y 2-6 en la segunda ronda, también fue preguntada sobre si le parecía extraño que sus ojos vieran una marca y, luego, el sistema electrónico señalara otra.

"Es la primera vez que disputo un torneo en arcilla en el que se sigan las decisiones del sistema electrónico, lleva un tiempo para acostumbrarse", respondió la tenista de 19 años.

"Hubo una en el primer set que no fue la ideal para mí porque la marca estaba fuera y la electrónica daba dentro, pensé que era un poco injusto pero no está en contra mío, es lo mismo para todos los jugadores", apuntó Eala.

rsc/dr/dam