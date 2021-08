zverev gana oro en individual masculino de tenis, el primero en la historia para alemania

(Actualiza con citas)

Por Rozanna Latiff y Karolos Grohmann

TOKIO, 1 ago (Reuters) - Alexander Zverev se convirtió el domingo en el primer tenista alemán en ganar una medalla de oro olímpica en la categoría individual masculina, al superar por 6-3 y 6-1 a Karén Khachanov, del Comité Olímpico Ruso (ROC).

La victoria de Zverev supera lo hecho por Tommy Haas en los Juegos de Sídney 2000, cuando ganó la plata en el individual masculino, e iguala el éxito de Steffi Graf en 1988 en el torneo individual femenino. Boris Becker y Michael Stich ganaron el oro en dobles masculino en 1992.

"No hay nada mejor que esto", dijo Zverev. "Creo que, porque no juegas sólo por ti, juegas por todos los implicados, por todos los que me apoyan en Alemania, por todos los atletas que están aquí".

"Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo del mundo (...) así que, para mí, las sensaciones que tengo, y las que probablemente tendré en estos próximos días, no se pueden comparar con nada más", agregó.

El número cinco del mundo, que el viernes sorprendió al eliminar a Novak Djokovic, tuvo una actuación casi impecable contra Khachanov, que no tuvo respuestas para el juego de saque y devolución del alemán.

Zverev rompió el servicio del joven de 25 años dos veces para llevarse el primer set, antes de arrasar en el segundo, ganando cinco juegos seguidos.

Khachanov sólo logró un juego en el último set antes de que el alemán se asegurara la victoria en una hora y 19 minutos.

El triunfo es uno de los más importantes en la carrera de Zverev, que estuvo cerca de conseguir su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos del año pasado pero perdió la final ante el austriaco Dominic Thiem.

El español Pablo Carreño Busta obtuvo la medalla de bronce el sábado tras vencer a Djokovic.

En la final del dobles femenino, en tanto, las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova vencieron a las suizas Belinda Bencic y Viktorija Golubic por 7-5 y 6-1 para conseguir el primer oro olímpico de su país en este deporte.

La victoria de las checas, primeras cabezas de serie y tres veces campeonas de torneos del Grand Slam, puso fin al sueño de Bencic de conseguir dos oros para Suiza, un día después de que ganara el torneo individual al superar a Marketa Vondrousova.

Krejcikova agradeció a las anteriores medallistas checas, entre las que se encuentra la ganadora del bronce femenino en 2016, Petra Kvitova, por inspirar a la dupla.

"Es muy especial (...) sólo tenemos que darles las gracias porque sin ellas no tendríamos la motivación o la inspiración", dijo Krejcikova. "Ahora tenemos esta hermosa medalla de oro, es prácticamente un sueño hecho realidad".

Las brasileñas Laura Pigossi y Luisa Stefani ganaron el bronce el sábado, consiguiendo la primera medalla de tenis de su país con una victoria sobre Veronika Kudermetova y Elena Vesnina del Comité Olímpico Ruso.

En la final de dobles mixtos, el ROC añadió dos medallas más a la plata de Khachanov, ya que Anastasia Pavlyuchenkova y Andrey Rublev se impusieron a sus compatriotas Vesnina y Aslan Karatsev por 6-3, 6-7 (5-7) y 13-11 para hacerse con el oro.

La dupla australiana conformada por Ash Barty y John Peers ganó el bronce al imponerse por walkover después de que Djokovic, que jugaba con Nina Stojanovic, se retirara del partido del sábado alegando una lesión de hombro. (Editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)

