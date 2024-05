Zverev, juzgado por violencia conyugal en pleno Roland Garros

El número 4 del ranking ATP Alexander Zverev, que eliminó a Rafael Nadal en primera ronda de Roland Garros, será juzgado el viernes en Alemania en apelación por violencia conyugal, en mitad del torneo de Grand Slam en el que es uno de los favoritos.

La estrella alemana de 27 años recurrió ante la justicia una decisión de un tribunal berlinés que en octubre de 2023 le impuso una multa de 450.000 euros por "golpes y lesiones" a una antigua pareja.

Se le reprocha "haber maltratado físicamente a una mujer en el marco de una disputa y haber atentado contra su salud" en mayo de 2020 en Berlín, según el tribunal.

Alexander Zverev está acusado de haber "asfixiado con las dos manos a su entonces pareja en el hueco de la escalera de un inmueble berlinés".

El proceso judicial no cita el nombre de la denunciante, pero los abogados del jugador indicaron en octubre que se trataba de su exnovia Brenda Patea, quien fue invitada por el tribunal a testificar el primer día del proceso de apelación.

- Zverev niega las acusaciones -

Están previstas ocho fechas de audiencia desde el viernes hasta el mes de julio, sin que se haya ordenado la comparecencia personal de Zverev.

A finales de la semana pasada, el tenista dijo querer concentrarse en Roland Garros, donde eliminó en primera ronda al exnúmero 1 español Rafael Nadal y donde el jueves avanzó a tercera ronda tras imponerse al belga David Goffin.

"Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, sé lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda" el juicio, dijo entonces.

En enero de 2023, la ATP, que gestiona el circuito profesional masculino, cerró por falta de pruebas suficientes un expediente que había abierto sobre las acusaciones de violencia doméstica que había realizado otra expareja del tenista, Olga Sharypova.

Esta jugadora rusa confirmó en redes sociales que la estrella del tenis mundial había "intentado estrangularla con un cojín, golpearla la cabeza contra la pared y torcerle los brazos".

En una larga entrevista concedida a la web rusa Championnat, la joven añadió que se habían dado "muchas" situaciones de ese tipo con el alemán. Sharypova decidió no acudir a la justicia.

Alexander Zverev es conocido en el circuito por la potencia de su servicio y su juego de fondo de pista. Cuenta en su palmarés con 22 títulos en el circuito, entre los que destacan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, el Masters de final de temporada (2018, 2021) además de los Masters 1000 de Roma (2017 y 2024), Montreal (2017), Madrid (2018 y 2021) y Cincinnati (2021).

