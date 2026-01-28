Zverev, Musetti, De Miñaur y Shelton encabezan elenco del Abierto Mexicano

El alemán Alexander Zeverev, el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Ben Shelton, cuatro Top 10 del tenis mundial, fueron anunciados para el Abierto Mexicano de 2026, que se jugará del 23 al 28 de febrero en el balneario de Acapulco.

"Nuestro primer jugador en la lista es el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, que está dando guerra durísimo en el Australian Open y va a jugar la semifinal contra Carlos Alcaraz", dijo Álvaro Falla, director general del Abierto Mexicano, el martes en rueda de prensa.

En 2026, Zverev buscará su segundo título en Acapulco tras ganarlo en 2021.

"Asimismo tenemos a Lorenzo Musetti", complementó José Antonio Fernández, director de Operaciones del torneo. "En 2025, el italiano tuvo el mejor año de su carrera, con una gran temporada en arcilla. Este año es nuestro segundo sembrado".

Musetti es el tenista número cinco en el ranking mundial.

"Alex de Miñaur es un personaje muy querido en Acapulco. Su ranking habla por sí solo: es el número seis del mundo", apuntó Falla.

De Miñaur regresa al torneo que ya ganó en dos ocasiones consecutivas, en 2023 y 2024.

"Ben Shelton es el número siete del mundo. En 2025 ganó el torneo más importante de su carrera (el Masters 100 de Canadá), tiene buen 'engagement' con la afición", comentó José Antonio Fernández.

El Abierto Mexicano de Tenis tendrá a otros dos jugadores del Top 20: el noruego Casper Ruud (13º) y el español Alejandro Davidovich Fokina (14º).

El elenco también incluye al italiano Flavio Cobolli (22º), el británico Cameron Norrie (27º), el monegasco Valentin Vacherot (31º), el canadiense Gabriel Diallo (41º) (41º), el alemán Daniel Altamier (44º), el búlgaro Grigor Dimitrov (45º), el portugués Nuno Borges (46º), el serbio Miomir Kecmanovic (60º), el bosnio Damir Dzumbur (66º) y el mexicano Rodrigo Pacheco (234º) vía 'wild card'.

La representación estadounidense se completa con Brandon Nakashima (30º), Frances Tiafoe (34º), Marcos Giron (51º), Sebastian Korda (53º) y Aleksandar Kovacevic (56º).

Francia tendrá cuatro representantes: Corentin Moutet (37º), Atmane Terence (64º) y Arthur Cazaux (67º), además de Gael Monfils (110) quien recibió 'wild card' en el año de su retiro.

El Abierto Mexicano de Tenis es un torneo categoría 500 para la ATP y reparte una bolsa de US$2,4 millones.