Zverev: "No es justo que Djokovic venga y no pueda jugar"

El tenista alemán Alexander Zverev se ha pronunciado este sábado a favor de la participación del serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia, que comienza este lunes en Melbourne, y ha afirmado que el Gobierno de Australia debería haber previsto "lo que iba a ocurrir" y tratar de evitarlo.

"Creo que no es muy justo que una persona venga aqu√≠ y no pueda jugar. El Gobierno de Australia y el de Victoria deber√≠an haber sabido de antemano lo que iba a ocurrir", dijo el germano de 24 a√Īos, que debutar√° en el primer 'Gran Slam' del a√Īo ante su compatriota Daniel Altmaier.

La participaci√≥n de Djokovic a√ļn sigue en duda despu√©s de que el Gobierno australiano le cancelara nuevamente su visado por haber ingresado al pa√≠s sin estar vacunado contra el coronavirus. El n√ļmero uno del mundo se encuentra detenido, a la espera de que el Tribunal Federal de Australia decida de forma definitiva sobre la presencia del serbio en el pa√≠s.

"No s√© lo suficiente sobre la situaci√≥n, pero creo que si no fuera Novak Djokovic, el n√ļmero uno del mundo con 20 t√≠tulos de 'Grand Slam', todo eso, no ser√≠a un drama tan grande", afirm√≥ Zverev.

El campe√≥n ol√≠mpico admiti√≥ que debido a la alta incidencia de casos de coronavirus en Australia est√° limitando sus salidas. "No voy a correr ning√ļn riesgo. Quiero jugar el torneo lo mejor posible", se√Īal√≥ el n√ļmero tres del ranking mundial, que busca ganar su primer 'grande' en Australia.