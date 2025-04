Zverev no se siente favorito en Madrid pese a las ausencias de Alcaraz y Sinner

Tras las ausencias de Carlos Alcaraz por lesión y Jack Sinner por sanción, Alexander Zverev, número dos del mundo, descartó sentirse este viernes favorito a llevarse el Masters 1000 de Madrid y se limitó a decir que sólo quiere "jugar un buen tenis".

"Sólo intento centrarme en jugar un buen tenis. Ese es mi principal objetivo. Siento que jugué bien en Múnich y siento que he empezado también jugando bien en Madrid. Ese es el principal objetivo, y cuando haces eso los resultados llegarán", dijo el tenista alemán en rueda de prensa tras ganar al español Roberto Bautista por un doble 6-2.

El tenista de 28 años reiteró que el torneo de la capital es su preferido. "Creo que lo he dicho muchas veces, esta es mi pista favorita en el mundo. Tengo grandes sentimientos cuando juego aquí y también guardo grandes recuerdos", aseveró el jugador alemán.

"La diferencia es la altitud. Estamos a 700 metros. Las pelotas son mucho más rápidas y, por tanto, rebotan mucho más. Creo que la altitud marca una gran diferencia. También la pista central y las tres grandes pistas. Se siente como si estuvieras jugando un torneo bajo techo casi, pero lo principal es la altitud", precisó Zverev.

Además, señaló que aún puede servir mejor: "Creo que hay cosas por todas partes en las que he estado trabajando constantemente durante los últimos meses, así que eso no se ha detenido. Pero como he dicho, solo quiero seguir jugando bien al tenis, y luego el resto se hará cargo de sí mismo".

rsc/iga