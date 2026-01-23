Zverev se cita con Cerúndolo en octavos del Abierto de Australia

El N.3 del mundo Alexander Zverev ganó este viernes en Melbourne un tercer partido seguido en cuatro sets para meterse en octavos de final del Abierto de Australia.

Tres veces finalista en Grand Slam, Zverev se enfrentará el domingo al argentino Francisco Cerúndolo (21º) por una plaza en cuartos de final.

En el último partido del día en la pista John Cain Arena, el vigente subcampeón se impuso 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 a Cameron Norrie (27º), logrando su séptima victoria en otros tantos partidos contra el británico en el circuito principal.

Unos minutos antes de la victoria del alemán, Alex De Miñaur (6º) se había impuesto 6-3, 6-4, 7-5 al estadounidense Frances Tiafoe (34º).

El último australiano en liza en el cuadro masculino estará así por quinto año consecutivo en octavos de final del Abierto de Australia, y se medirá el domingo con el ganador del duelo entre el kazajo Alexander Bublik (10º) y el argentino Tomás Martín Etcheverry (62º).