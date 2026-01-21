Zverev se clasifica en cuatro sets a 3ª ronda del Abierto de Australia

El N.3 del mundo Alexander Zverev cedió un set pero se clasificó este miércoles a tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer al francés Alexandre Müller (52º).

El finalista de la pasada edición se impuso 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 y se enfrentará al británico Cameron Norrie (27º) por un puesto en octavos de final.

Zverev perdió un set por segundo partido consecutivo, después de haber dejado escapar otro ante el canadiense Gabriel Diallo (41º).

El tenista de Hamburgo de 28 años se une en tercera ronda al N.1 del mundo Carlos Alcaraz, clasificado horas antes, a la espera de los partidos de Jannik Sinner (2º) y Novak Djokovic (4º), programados para el jueves.