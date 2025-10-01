Zverev, Shelton y Musetti encabezan elenco del Abierto de Acapulco 2026

El alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el italiano Lorenzo Musetti, integrantes del top 10 del tenis mundial, encabezarán el elenco del Abierto Mexicano 2026, que se jugará en el balneario de Acapulco del 23 al 28 de febrero.

"Tendremos un cartel de lujo encabezado por Alexander Zverev, que fue campeón del torneo en 2021", dijo Álvaro Falla, director del torneo, el miércoles en conferencia de prensa.

Zverev, de 28 años número 3 del ranking mundial, ganó en abril el Abierto de Múnich.

"También tendremos a Ben Shelton, que está jugando un gran tenis y es un jugador con un estilo muy explosivo", apuntó José Antonio Fernández, otro de los organizadores.

Con 22 años, Shelton ocupa el sexto lugar de la clasificación mundial y este año se adjudicó el título del Masters 1000 de Canadá.

El tercer jugador top 10 anunciado para el torneo es el italiano Lorenzo Musetti, de 23 años y número 9 del ranking de la ATP.

El Abierto Mexicano también contará con dos raquetas del top 20: el noruego Casper Ruud (12) y el español Alejandro Davidovich Fokina (20).

También fueron anunciados el italiano Flavio Cobolli (23), el búlgaro Grigor Dimitrov (27), que fue campeón en Acapulco en 2014, y el estadounidense Frances Tiafoe (28).

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500 que reparte una bolsa de US$2,5 millones.

Según datos oficiales, la hotelería de Acapulco, sede del torneo, continúa su rehabilitación tras el paso de los huracanes Otis, en 2023, y John en 2025.

Han sido habilitadas 16.156 habitaciones, que representan el 82% de capacidad de los 208 hoteles de Acapulco.

