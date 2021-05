zverev y tsitsipas avanzan a segunda ronda en roland garros; thiem eliminado

(Actualiza con triunfo de Tsitsipas)

PAR脥S, 30 mayo (Reuters) - Alexander Zverev se recuper贸 el domingo de dos sets en contra para vencer a Oscar Otte por 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 y 6-0 en la primera ronda del Abierto de Francia, en una jornada marcada tambi茅n por la derrota del austriaco Dominic Thiem ante el espa帽ol Pablo And煤jar y el triunfo del griego Stefanos Tsitsipas.

Zverev, sexto preclasificado de 24 a帽os, parec铆a encaminarse a una eliminaci贸n anticipada -tal como Thiem, quien lo venci贸 en la final del US Open 2020-, al perder los dos primeros sets en la cancha Suzanne Lenglen, pero encontr贸 un segundo aire para quedarse con el partido.

Otte, clasificado 152 del escalaf贸n mundial, sorprendi贸 a todos en el primer encuentro entre los alemanes. Sin embargo, Zverev se fue acomodando a la arcilla con el correr del partido y cada vez fue mostrando m谩s potencia en sus golpes.

Zverev ahora ha ganado sus siete partidos a cinco sets en Roland Garros. Su pr贸ximo rival ser谩 otro jugador proveniente de la clasificaci贸n, que puede ser el ruso Roman Safiullin o el espa帽ol Carlos Taberner.

M谩s temprano, Thiem, cuarto preclasificado y dos veces finalista del torneo, cay贸 ante And煤jar por 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4, en la primera derrota del austriaco en la ronda inicial de Roland Garros.

"No tuve problemas en absoluto con mi motivaci贸n, pero el juego simplemente no estuvo ah铆", dijo Thiem tras el partido. "Es como si a todos mis tiros les faltara potencia. No fueron lo suficientemente precisos".

En uno de los 煤ltimos partidos del d铆a, Tsitsipas, quinto cabeza de serie, super贸 un comienzo dubitativo para vencer por 7-6 (8-6), 6-3 y 6-1 al franc茅s Jeremy Chardy, con lo que extendi贸 su racha ganadora en arcilla a cinco partidos despu茅s de quedarse con el t铆tulo en Lyon la semana pasada.

Tambi茅n avanzaron a segunda ronda en el primer d铆a de competencia en el cuadro oficial el chileno Christian Gar铆n, que venci贸 al argentino Juan Ignacio L贸ndero por 3-6, 6-4, 7-6 (8-6) y 6-2, y el argentino Guido Pella, que derrot贸 al colombiano Daniel Elahi Gal谩n por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-5.

En el cuadro femenino, en tanto, Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, se impuso por 6-4 y 7-6 (7-4) a la rumana Patricia Maria Tig, en un partido que termin贸 con pol茅mica porque la japonesa fue multada con 15.000 d贸lares por los organizadores por saltarse la conferencia de prensa.

En la previa de Roland Garros, la n煤mero dos del mundo anunci贸 que boicotear铆a las conferencias de prensa mientras estuviera en Par铆s para crear conciencia sobre el bienestar mental de los jugadores y dijo que la naturaleza de las preguntas de los periodistas es como "patear a una persona cuando est谩 deprimida".

Tambi茅n se metieron en segunda ronda la bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera cabeza de serie, que venci贸 a la croata Ana Konjuh por 6-4 y 6-3; la tambi茅n bielorrusa Victoria Azarenka, que gan贸 a Svetlana Kuznetsova por 6-4, 6-2 y 6-3, y la checa Petra Kvitov谩, que derrot贸 a la belga Greet Minnen por 6-7 (3-7), 7-6 (7-5) y 6-1.

(Reporte de Sudipto Ganguly y Rohith Nair. Editado en espa帽ol por Rodrigo Charme)

Reuters