Zynap capta 6 millones de euros en una ampliación de la ronda liderada por Kibo Ventures y Kfund

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

La compañía barcelonesa Zynap, especializada en ciberseguridad preventiva basada en Inteligencia Artificial (IA), ha cerrado este miércoles una ampliación de su ronda semilla por valor de 6 millones de euros en el marco de la operación liderada por Kibo Ventures y Kfund.

La compañía ha detallado en un comunicado que, con esta inyección, la financiación total cosechada por la empresa asciende a 12 millones de euros.

Asimismo, ha circunscrito que la ronda ha llegado tras "un periodo de progresos técnicos", en el que Zynap ha probado su plataforma con clientes de "primer nivel" y ha registrado "un alto crecimiento" de su base de usuarios, lo que, a juicio de la empresa, valida "la gran necesidad de estas organizaciones por tener herramientas de nueva generación para la ciberseguridad preventiva".

Los recursos obtenidos se destinarán a la siguiente fase de desarrollo del producto, con avances en análisis automatizado, modelos de amenazas basados en IA y nuevas herramientas para equipos de seguridad.

Además, la entidad ha previsto reforzar sus equipos y consolidar su colaboración con grandes corporaciones y proveedores de servicios de ciberseguridad, así como preparar su expansión internacional hacia Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Del mismo modo, la compañía ha adelantado que tiene previsto abrir una ronda 'serie A' en 2026.

La compañía ha reivindicado su objeto de negocio toda vez que opera en un contexto marcado por "el aumento de ataques, la rápida evolución de las tácticas y el uso creciente de IA para automatizar campañas maliciosas, al tiempo que los equipos de ciberseguridad afrontan una mayor presión y recursos limitados".

Para responder a esa coyuntura, Zynap ha desarrollado una plataforma de ciberseguridad preventiva basada en una arquitectura de agentes, IA y flujos de automatización, con el objetivo de anticipar ataques, reducir la superficie de exposición y mejorar la velocidad y precisión de respuesta.

La solución integra inteligencia de amenazas correlacionada y actualizable que sirve para activar, guiar y validar acciones sobre los sistemas de defensa.

"En la era de la IA, ya no basta con ser el más rápido. Estamos ante un cambio de paradigma: la ciberseguridad puramente reactiva debe dar paso a un modelo más preventivo", ha asegurado el consejero delegado y cofundador de Zynap, Daniel Solis.

"La acogida que la plataforma está teniendo en el mercado muestra que este enfoque es necesario. Agradecemos la confianza continuada de nuestros inversores, que nos permitirá acelerar la hoja de ruta y abrir nuevos mercados", ha enlazado.

Por parte de los inversores, el socio de Kibo Ventures, Juan L. Santamaría, ha señalado que la ronda refleja su decisión de "redoblar la apuesta por la visión y la ejecución de Zynap y su gran equipo".

A su modo de entender, "está claro que las grandes y medianas compañías demandan un enfoque preventivo de la ciberseguridad y automático como el que Zynap provee".

El socio de Kfund, Miguel Arias, ha añadido que han apoyado a Zynap desde sus primeras etapas y que siguen creyendo en la dirección que está tomando, en tanto que "la evolución del producto y su ejecución disciplinada refuerzan nuestra confianza de cara a los próximos hitos".