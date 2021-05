Zynga celebra acuerdo para adquirir Chartboost

San francisco--(business wire)--may. 5, 2021--

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial en entretenimiento interactivo, anunció hoy la celebración del acuerdo definitivo para adquirir Chartboost, una plataforma de publicidad y monetización programática móvil de primera línea. Junto con su talentoso equipo, Chartboost aporta una audiencia mundial de más de 700 millones de usuarios mensuales y más de 90 000 millones de subastas publicitarias mensuales. Juntos, Zynga y Chartboost poseen todos los elementos de una plataforma completa de nueva generación: contenido de alta calidad, relaciones directas con los jugadores, gran alcance y tecnología de publicidad de pila completa que se puede aplicar a toda la cartera de juegos de Zynga y socios publicitarios de Chartboost.

Zynga Enters Agreement to Acquire Chartboost

Chartboost es una plataforma de publicidad unificada que incluye una plataforma de demanda (Demand Side Platform, DSP) y una plataforma de oferta (Supply Side Platform, SSP), además de funciones de mediación a través de una solución SDK. Al utilizar la capacidad de aprendizaje automático y ciencia de datos, Chartboost reúne un inventario de primera categoría, escala mundial y fijación de objetivos con base en la audiencia para optimizar los réditos y la publicidad programática.

“Chartboost es una de las plataformas de monetización y descubrimiento más dinámicas en móvil, y para nosotros es un placer enorme dar la bienvenida a este talentoso equipo a nuestra empresa”, dijo Frank Gibeau, director ejecutivo de Zynga. “Al combinar la cartera de juegos de alta calidad y datos de primera parte de Zynga con la plataforma comprobada de publicidad y monetización de Chartboost, crearemos un nivel nuevo de escala de audiencia y mejoraremos significativamente nuestra ventaja competitiva en el ecosistema móvil”.

“Estamos muy emocionados por asociarnos a Zynga para seguir desarrollando y expandiendo nuestra plataforma de publicidad de pila completa, que servirá a Zynga y a todo el ecosistema móvil”, dijo Rich Izzo, director ejecutivo de Chartboost. “Juntos, compartimos la visión de un futuro en el que una plataforma integral de publicidad, analítica y contenidos acelerará el crecimiento de ambas empresas. Con Zynga ya nos sentimos en familia y los consideramos una extensión de nuestra propia cultura empresarial”.

Zynga adquirirá el 100 % de Chartboost por aproximadamente 250 millones de USD en efectivo. La contraprestación final de la transacción anticipada también incluirá los ajustes de cierre y se espera su concreción en el tercer trimestre de 2021.

Acerca de Zynga

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con la misión de conectar al mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas jugaron con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la empresa tiene sede en San Francisco y oficinas en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visite www.zynga.com o siga a Zynga en Twitter, Instagram, Facebook o en el blog de Zynga.

Acerca de Chartboost

Chartboost es una plataforma de publicidad y monetización programática móvil de primera línea. Chartboost, que alcanza a más de 700 millones de usuarios mensuales y genera más de 90 000 millones de subastas publicitarias mensuales, empodera a los desarrolladores para ganar más CPM a la vez que conecta a los vendedores con audiencias sumamente comprometidas mediante experiencias de publicidad de inmersión. Chartboost tiene más de 100 empleados y oficinas en San Francisco, Pekín, Barcelona y Ámsterdam. Visítenos en www.chartboost.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro contempladas dentro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas las declaraciones que se refieren a, entre otros aspectos: la propuesta de adquisición de Chartboost, Inc. (“Chartboost”); nuestra capacidad de lograr los beneficios deseados mediante la adquisición de Chartboost, entre ellos, expandir nuestra audiencia mundial y nuestro negocio de publicidad, crear una plataforma publicitaria móvil completa de última generación, competir eficazmente en la industria de la publicidad móvil y utilizar funciones de aprendizaje automático y ciencia de datos para mejorar la publicidad programática; el precio de compra por la adquisición de Chartboost y el plazo en el que se espera cerrar la transacción. Las declaraciones a futuro a menudo incluyen palabras como “proyectado”, “planificado”, “pretende”, “hará”, “anticipa”, “cree”, “aborda”, “espera”, y las declaraciones con el verbo en tiempo futuro son por lo general declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro no son garantía del desempeño futuro y reflejan las expectativas actuales de la gerencia. El logro o el éxito de los asuntos cubiertos por dichas declaraciones prospectivas implica riesgos, incertidumbres y suposiciones importantes, y nuestros resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos o implícitos. No se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones a futuro, que se basan en la información que tenemos disponible a la fecha mencionada en este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Algunos de los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran son los siguientes: satisfacción con las condiciones de cierre de la transacción y nuestra capacidad de cerrar oportunamente la transacción; nuestra capacidad de integrar eficazmente a Chartboost y lograr los beneficios esperados con la transacción; el impacto del anuncio de la adquisición en los resultados comerciales y operativos de Zynga y Chartboost y nuestra capacidad de mantener relaciones con socios comerciales; riesgos de litigio o medidas reglamentarias relacionadas con la fusión y nuestra capacidad de competir eficazmente en la industria de la publicidad móvil. Puede o podrá encontrar más información sobre estos riesgos, incertidumbres y suposiciones y factores adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran en nuestras presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), cuyas copias se pueden conseguir al ingresar a nuestro sitio web de Relaciones con los Inversores en http://investor.zynga.com o en el sitio web de la SEC, en www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210505005215/es/

