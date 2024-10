Fotos cruzadas: se agita la interna peronista y los Moyano aplican el viejo truco de poner un huevo en cada canasta

Escuchar

La interna peronista también se disputa en el terreno sindical, donde el clan Moyano suele tener mucho para decir. La particularidad del caso, ahora que Cristina Kirchner quiere desembarcar en la presidencia del PJ, es que la familia está dividida: mientras Pablo Moyano fue a ver a la expresidenta al Instituto Patria y concuerda con su línea de confrontar con el Gobierno, Facundo Moyano se reunió este martes con Axel Kicillof en La Plata. Y mañana respaldará al riojano Ricardo Quintela, quien también aspira al máximo sillón partidario.

La presencia de Pablo Moyano en el Patria, en una reunión gestionada por el senador camporista Mariano Recalde, fue acompañada en las últimas horas por una amenaza concreta: “Después del 30 de octubre veremos si continuamos en la CGT” , advirtió el segundo de Camioneros, en referencia al paro del transporte convocado para ese día, sobre el cual no parece obtener mucho apoyo entre los demás jerarcas cegetistas.

Habitualmente más moderado, Facundo Moyano se despachó con duras críticas a la foto de su hermano Pablo con Cristina Kirchner. “Es lo mismo que nos llevó a donde estamos. Esa foto sintetiza la causa del efecto Milei” , dijo el dirigente en contacto con LA NACION. La definición tuvo lugar tras su encuentro con Kicillof en La Plata, en un encuentro que formalmente estuvo referido a la situación de la empresa AUBASA pero en la que -de acuerdo a fuentes partidarias- también fue abordada “la coyuntura política de la provincia de Buenos Aires”.

Pablo Moyano, a la derecha, en una mesa encabezada por Cristina Kirchner en la Casa Rosada

Si el rumbo político de ambos hermanos es contrapuesto, al menos dentro de la interna peronista, aún se desconoce la postura del patriarca del clan, Hugo Moyano, quien más allá de algún enojo con sus hijos que deja trascender desde el gremio de Camioneros, en definitiva los deja jugar, apelando al viejo truco político de “poner un huevo en cada canasta” .

En este escenario, Pablo Moyano escenificó su acercamiento a Cristina Kirchner no solamente con la difusión de la foto en el Instituto Patria, sino con picantes declaraciones a la radio AM 750 en las que sostuvo, entre otras cosas: “Dialogar con el Gobierno no sirve para nada: hay que confrontar” ; “no entiendo eso de ir a hablar con funcionarios que cagaron a palos a jubilados y le quieren sacar el presupuesto a las universidades”; “hay un montón de cosas que deberían discutirse en la CGT y no se están discutiendo” .

Pablo Moyano se refirió así a los “gordos” de la central obrera representados en la conducción de Héctor Daer, quien no se ve a cara con Cristina Kirchner desde hace más de un año. Esa línea moderada de la CGT, que también encuentra referentes en Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), ya manifestó su apoyo a que un gobernador encabece el PJ. Lo hizo justo cuando Quintela y Kicillof visitaron juntos el histórico edificio de la calle Azopardo.

La CGT cuando recibió a Kicillof y Quintela, el riojano que desafía a Cristina Kirchner en el PJ

Uno de los dirigentes que también se irá de la CGT es el secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique. Consultado por este medio, el también diputado nacional de Unión por la Patria dijo que aún no habló con Pablo Moyano, pero ratificó que en su caso dejará la Secretaría Gremial de la central obrera . “Todavía no hablé con Pablo, pero es una decisión que él tomará. En mi caso, yo ya la tomé la semana pasada, cuando conté que era muy probable que renunciara a mi condición de secretario gremial”, sostuvo.

El hombre de SMATA también integra el llamado Frente Sindical, el brazo de acción por fuera de la CGT de los sindicatos más intransigentes -propugnan el fin del diálogo e ir a un paro general-, ausente de representación en casi todas las cumbres que hubo con funcionarios del Gobierno hasta ahora. “No puedo compartir una conducción que se maneja de una forma totalmente contraria a lo que yo siento y considero” , dijo Manrique.

Gestión y política

En este contexto llegó este martes Facundo Moyano a La Plata. Allí lo esperaban el gobernador Kicillof, el director de AUBASA, Diego Lasala; y el gerente general Pablo Ceriani. “Durante el encuentro se dialogó sobre diversas iniciativas destinadas a profundizar las políticas de seguridad vial y mejorar la asistencia en los caminos de la provincia, contemplando también la creación de nuevos puestos de trabajo y la implementación de nuevas tecnologías para fortalecer el aporte a la comunidad”, se informó al cabo de la reunión.

Pero el encuentro también tuvo una lectura política, que los protagonistas trataron de relativizar. Facundo Moyano forma parte de la dirigencia que es más crítica del liderazgo de Cristina Kirchner y se unió recientemente a otros referentes de ese mismo perfil, como el intendente Fernando Gray (Esteban Echeverría) y el exministro Juan Zabaleta. Y mañana, solo unas horas después de la reunión con Kicillof, se lo verá en las 62 Organizaciones, en un acto de respaldo a la candidatura de Quintela a la presidencia del PJ.

Con la colaboración de Manuel Casado