Autos: los últimos lanzamientos a nivel mundial

Renault 5. La marca del rombo está con nuevos planes y para eso recuperó, después de 24 años, la denominación 5 para sumarse a una tendencia que no deja de crecer: los clásicos de antaño que vuelven en tono eléctrico. Construido sobre la plataforma CMF para vehículos pequeños, el nuevo 5 tiene un diseño muy atractivo. Si bien no se divulgaron sus datos exactos, es probable que comparta la tecnología del Zoe, por lo que con la batería de 52 kWh de éste tendría una autonomía WLTP de más de 350 km. No reemplazará al Zoe ni al Clio, que son los modelos de mayor de venta de Renault.¿Habrá una versión deportiva como el famoso R-5 Turbo de Rally?

El Dacia Bigster Concept Gentileza

Dacia Bigster Concept. Amplio, con mucho espacio (7 asientos) y solo con lo indispensable; así es el SUV mediano (4,6 metros de largo) que Alejandro Mesonero-Romanos, director de Diseño de la marca rumana, describe como “la síntesis de la evolución de la marca: esencial, pero con un toque cool y un espíritu outdoor”. Por supuesto, la premisa de este ejercicio de diseño parte de lograr un producto con un precio accesible. Simple y práctico. Parte de lo cual se demuestra en que los plásticos externos, lejos de toda sofisticación, son reciclados. Este Bigster se lanzará en 2025 como parte del plan Renaulution anunciado por el rombo la semana pasada.

El Mercedes-Benz EQa Gentileza

Mercedes-Benz EQa. Se trata de la nueva entrada a la familia EQ de productos 100% eléctricos de la marca de la estrella. Como puede verse, es un SUV compacto similar al GLA, pero en versión Z.E., que en su primera versión, la 250 con tracción simple, ofrece una potencia de 188 CV y una autonomía certificada con el nuevo ciclo de medición europeo WLTP de 426 kilómetros. Sin embargo, Mercedes tiene previstas variantes con rangos de hasta 500 km y potencias de 268 CV con tracción en las cuatro ruedas. Este crossover mide 4,463 m de longitud por 1,834 m de ancho y 1,62 de altura. El baúl tiene una capacidad de 340 litros.

