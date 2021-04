El Chevrolet Onix agrega versiones

Ya están disponibles en el mercado argentino las nuevas versiones LTZ y RS del Onix, ambos con motor naftero turbo de 3 cilindros en línea 1.0 L, que entrega 116 CV a 5500 rpm y un par de 160 Nm a 2000 rpm. La versión LTZ se suma tanto en silueta en hatchback (5 puertas) como sedán (4P)con dos opciones de caja de cambios (manual de 5 velocidades y automática de 5 marchas), mientras que la versión RS (Rally Sport) muestra el look&feel deportivo de la saga, con varios apliques exclusivos en su interior y carrocería (solo hatchback) y con caja de velocidades manual de cinco marchas.

Los precios de las versiones hatch son los siguientes: 1.2 L MT, $1.588.900; LT 1.2L MT, $1.782.900; LTZ 1.0T MT, $1.875.900; RS 1.0T MT, $1.959.600; LTZ 1.0T AT, $1.973.550; Premier 1.0T AT, $2.340.900. Versiones sedán: .2L MT, $1.636.900; LT 1.2L MT, $1.814.900; Plus LTZ 1.0T MT, $1.907.900; Plus LTZ 1.0T AT, $2.005.550, y Plus Premier 1.0T AT, $2.386.900. b

LA NACION