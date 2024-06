Escándalo en Mendoza: detectan la venta irregular de leche en polvo que envió Capital Humano a la provincia

Escuchar

MENDOZA.- El escándalo por el acopio de mercadería en el ministerio de Capital Humano y la posterior distribución no tuvo el mejor final en tierra cuyana: se detectaron, a través de las redes sociales, varias personas comercializando cajas de leche en polvo. Por este accionar delictivo, ya se presentó una denuncia penal en la Justicia. La acción fue presentada por Conin, la entidad encargada de repartir el producto en todo el país, luego de recibir una decena de advertencias anónimas sobre la irregularidad, según pudo saber LA NACION.

A la provincia del oeste argentino ya arribaron más de 13.000 kilos, pero tras las denuncias varias entidades decidieron suspender el reparto hasta recibir la orden de cómo continuar, aunque entienden que se debe retomar rápido, ya que el alimento tiene fecha de vencimiento en julio . En este sentido, desde Conin comenzaron a solicitar a las asociaciones que retomen la distribución mientras la pesquisa sigue su curso. “Solicitamos que activen la entrega lo antes posible; todo debe ser repartido”, indicó Diego Álvarez, director ejecutivo de la fundación.

La venta del producto no sólo se realizaba a través de la plataforma comercial de Facebook, conocida como Market Place, de acuerdo a las capturas de pantallas que ya son parte de la denuncia, sino que habría comercialización mediante WhatsApp con entrega directa a domicilio. Los valores del kilo de leche en polvo ofrecido rondaba los 3.000 pesos, mientras que en el mercado el mismo producto tiene un precio que supera los 6.000 pesos. De igual forma, hay quienes realizaban promociones por comprar en grandes cantidades.

Desde el reconocido comedor Horneritos, uno de los beneficiados con la entrega de leche en Las Heras, una de las comunas más vulnerables de la provincia, aseguraron que realizaron la distribución abriendo las cajas grandes de 12 unidades de 1 kilo y entregando una por una, para garantizar la transparencia en el proceso, con un listado con nombre y DNI del beneficiario. De igual forma, reconocieron que existen algunas personas que asistieron a buscar la leche (dos kilos por hijo), y que luego la comercializaron, por lo que solicitan a las autoridades que avancen con la pesquisa, pero de manera integral. En este sentido, hicieron hincapié en otras entidades u organizaciones sociales que habrían vendido el alimento en cajas grandes o palets , lo que abre más interrogantes de la forma en que se habría hecho la distribución inicial.

“Por disposición de Conin había que entregar 4 cajas por hijo, pero nosotros otorgamos sólo 2, porque se duplicó la demanda en las últimas semanas, y quisimos que nadie se quedara sin la leche. Ya hemos entregado más de 2.000 cajas. Realmente, es muy indignante lo que ha pasado y nos da mucha tristeza. Ojalá se investigue a fondo y se llega hasta las últimas consecuencias, y no sólo con las 5 o 6 personas que se pueden identificar”, comentó a este diario Gabriela Carmona, encargada del merendero, que no da abasto con el pedido de asistencia. Este sitio, tal como contó LA NACION días atrás, pasó de atender a 50 personas en plena pandemia a más de 3.500 en los últimos días , de todas las edades. Tras conocerse esta situación irregular, desde el comedor solicitan llenar una declaración jurada, además de advertir con un cartel de que Horneritos no se responsabiliza de la comercialización del alimento.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza

En medio del este escándalo, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que se llegará a las últimas consecuencias con la investigación. “Hay un deterioro social muy fuerte, es parte de los problemas macro que tenemos. La economía en negro permite estas cosas. El caso de la leche es una barbaridad. Ojalá que haya sanción”, señaló el mandatario, quien consideró que el Gobierno nacional debió estar presente en los operativos de reparto, más allá de la tarea de Conin .

En cuanto a la investigación judicial, el caso recayó en la Oficina Fiscal Nº6, de Las Heras, bajo la figura de “averiguación de defraudación en perjuicio de la administración pública”. En este sentido, el expediente se encuentra activo y no se descarta que se realicen nuevas presentaciones en las próximas horas. Esta semana, Conin de la mano del Ejército Argentino comenzó a entregar la mercadería a más de 130 comedores y merenderos de la provincia cuyana.