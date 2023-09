escuchar

Mientras se sigue discutiendo si la época de los grandes salones del automóvil está terminada y si en el futuro tendremos que acostumbrarnos a otro tipo de presentaciones, algunas muestras aún dan pelea. Además del monstruoso Salón de Shanghái (China es un mercado inmenso que vende entre 28 y 30 millones de vehículos por año), en Europa todavía siguen vigentes las expos de París, Ginebra (trasladada a Qatar) y la alemana, que culmina este domingo 10 y que supo ser durante muchas décadas la más grande del mundo.

Mercedes-Benz Vision One Eleven. Líneas espectaculares para la reinterpretación moderna de los míticos C111 de los años sesenta

La Exhibición Internacional del Automóvil de Alemania (IAA) o Salón del Automóvil local, que en 2021 cambió su histórica sede de Fráncfort a Múnich, alberga este año a 750 expositores de 38 países. Si bien el número puede parecer impresionante, lo cierto es que gran parte de esas empresas son de servicios y tecnologías relacionados con la industria automotriz (desde fabricantes de baterías para autos eléctricos hasta proveedores de Internet, pasando por prestadoras de car sharing, nuevas formas de movilidad y demás). O sea, de las automotrices, pocas.

XEV YOYO Pro. Este citycar eléctrico de origen chino y realizado con impresoras 3D Leonhard Simon - Getty Images Europe

Las marcas alemanas están todas (o casi todas) y por las europeas la presencia es acotada. En tanto, por el lado norteamericano sorprendió la participación de Tesla (siempre reacia a intervenir en estas muestras) y se vivió una verdadera avanzada de las firmas del gigante asiático en los pabellones del centro de convenciones y de otros lugares de esa ciudad (los expositores podían elegir dónde presentar sus productos), que desembarcaron no solo con vehículos sino con otro tipo de soluciones para tratar de conquistar al siempre difícil mercado del viejo continente.

Renault Scenic E-Tech Electric. Ahora con formato crossover y también impulsado por baterías Matthias Schrader - AP

Como viene sucediendo desde hace ya un tiempo en este tipo de eventos, los motores térmicos parecen estar en extinción (no porque no se produzcan, sino porque las empresas parecen no querer mostrarlos) y su lugar está siendo ocupado por las impulsiones sustentables y amigables con el medio ambiente. Por eso, ya no extraña que la mayoría de lo expuesto tenga que ver con vehículos eléctricos, híbridos o a hidrógeno y otros combustibles alternativos.

BMW Vision Neue Klasse. La firma mostró un adelanto de cómo será su estética en los próximos años

De alguna manera, es una especie de vidriera al futuro próximo... que ya está aquí.

Volkswagen ID. GTI Concept. Se adapta. El clásico deportivo de VW pero 100% eléctrico; se estima su salida al mercado en 2027 CHRISTOF STACHE - AFP

Ahora bien, más allá de esto, varias marcas realizaron grandes presentaciones y lanzamientos globales: entre ellas, Audi, BMW, Cupra, Ford, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Renault y Volkswagen, por citar solo algunas.

Porsche Mission X. A 75 años del nacimiento de la marca, este proto retoma la tradición del 718 Syder

Y como suele suceder, esta gran vidriera que son las muestras sirven para presentar los concept más evolucionados que puedan encontrarse. Las imágenes que ilustran esta nota son una selección de los modelos que más llamaron la atención del público y la prensa especializada.

Holon Mover, un bus autónomo presente en la exposición TOBIAS SCHWARZ - AFP