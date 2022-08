Hummer, la bestia está de regreso

Once años pasaron desde que, en 2011, General Motors decidió discontinuar la producción del Hummer, el vehículo que había nacido como un todoterreno de uso militar cuando era fabricado por AM General, pero que gracias a sus particulares características y el interés del público surgido a través de varias películas, llegó a las calles para uso particular.

Hace un tiempo, GM decidió retomar el formato pero adaptado a estos tiempos: los nuevos Hummer son 100% eléctricos. Primero lo hizo con una pickup y ahora llega con silueta SUV.

Y la decisión fue más que acertada, ya que la bestia 4x4 es todo un éxito: vendió más de 65.000 unidades en pocas semanas y la automotriz norteamericana debió aumentar la producción para poder cumplir con la entrega de las primeras unidades en los primeros meses del año próximo.

Para quienes no lo conocen, el apelativo de bestia no es distorcionado: la versión pickup, por ejemplo, tiene 5,51 m de largo, 2,20 m de ancho, 2,06 m de alto, una distancia entre ejes de 3,2 m, y un peso de más de 4100 kg.

El nuevo Hummer EV se ofrece con dos variantes de impulsión: una con tres motores eléctricos que generan 842 CV y 15.592 Nm de torque, y la restante con dos propulsores que entregan 634 CV y 10.033 Nm. La alimentación es mediante un enorme pack de baterías de 200 kWh de capacidad que le dan una autonomía teórica de 482 km. Aseguran desde la firma que con cualquiera de esas configuraciones acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 s.

Y no es inaccesible: los precios arrancan en los US$100.000.