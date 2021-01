Kevin Benavides y una victoria histórica

El fin de semana último fue histórico para las dos ruedas argentinas, ya que por primera vez un piloto de nuestro país, Kevin Benavides, logró el título en la categoría de motocicletas nada menos que en la competencia más dura, extenuando y extrema del globo, el Rally Dakar.

El salteño de 32 años compitió con el número 47 como parte del Monster Energy Honda Team que también integraron el norteamericano Ricky Brabec, el español Joan Barrera Bort y el chileno José Ignacio Cornejo.

La victoria del oriundo de la capital provincial se dio tras dominar en nueve de los trece días de carrera y de ganar 10 de las pruebas especiales, y sirvió como una especie de revancha luego de haber tenido que abandonar el año último por rotura de motor y de haber quedado en el segundo puesto en 2018. Además, y como para demostrar el poderío de este equipo, Brabec se subió al segundo escalón del podio.

La Honda CRF450 Rally demostró ser la más eficaz en la durísima carrera, llegando cada jornada al vivac sin ningún problema. Fueron 202 kilómetros intensos e intrigantes, con final a las orillas del mar Rojo.

A poco de regresar a la Argentina, Benavides fue recibido por las autoridades de Honda Motor de Argentina y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“Fue una carrera increíble, la más dura que me tocó correr. Y esta es una victoria que vengo soñando desde hace tantísimo tiempo. Me preparé no todo un año sino toda mi vida para conseguir esto. Realmente estoy feliz y no me salen palabras para explicar lo que siento”, expresó el piloto a poco de ganar la prueba. “La victoria no es una coincidencia; tampoco es el resultado de días o meses... Es el resultado de toda una vida. Con mucho esfuerzo, constancia y dedicación pudimos llegar a la meta”.

En ese marco, Seiji Saíto, titular de la compañía japonesa en nuestro país, le entregó una placa de reconocimiento y agradecimiento por su logro. “Para Honda Motor de Argentina es una enorme alegría recibir al campeón. Quisimos felicitarlo por este gran logro con el equipo de Honda Racing, por llevar a lo más alto el deporte nacional y por traer estos logros a la marca a nivel mundial. Para nosotros es un orgullo que sea parte de nuestra familia; sabemos del esfuerzo que tuvo por perseguir este sueño”.

El “arma” de HRC es la Honda CRF450 Rally con motor monocilíndrico refrigerado por líquido de 449,4 cc, que desarrolla más de 60 CV y está asociado a una caja de velocidades de 6 marchas. El chasis es un doble viga de aluminio con subchasis de carbono.

LA NACION