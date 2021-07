Los lanzamientos de la semana

Citroën C4 Cactus. Se amplió la gama de este B-SUV con el lanzamiento de la versión Feel Pack Plus, que se ubica entre la Feel Pack y la Shine. Fabricada en Brasil, esta variante agrega barras de techo y volante y tapizados en cuero; además, permite elegir pintura bitono para la carrocería.

No hay cambios en la mecánica y conserva el eficiente motor naftero VTi 1.6 L de 4 cilindros y 16 válvulas que entrega 115 CV a 6000 rpm y 152 Nm a 4250 rpm y opciones de caja manual de 5 marchas o automática de 6; la tracción es delantera.

Los precios sugeridos al público son éstos: 1.6 VTi Feel Pack Plus MT Monotono, $2.707.700; 1.6 VTi Feel Pack Plus MT Bitono, $2.732.700; 1.6 VTi Feel Pack Plus AT Monotono, $2.767.200, y 1.6 VTi Feel Pack Plus AT Bitono, $2.767.200 pesos.

Fiat Cronos 2022. El sedán chico de la marca italiana se actualiza

Fiat Cronos 2022. El sedán chico de la marca italiana se actualiza. Para comenzar, agrega una nueva versión de entrada de gama denominada Attractive 1.3 MT, pensada para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y que se diferencia por contar con menos detalles estéticos pero con los mismos elementos de seguridad.

Además, se presentó el restyling de la variante S-Design, que fue lanzado en noviembre pasado y que ahora modifica algunos detalles estéticos que pasan de negro mate a un tono cobrizo mate, que se destacan en los logos de Fiat y S-Design y en las costuras de los asientos; agrega volante en cuero y consola central con detalles en ese color. Además, sigue con las llantas de aleación de 15″, central multimedia de 7′' con conectividad Android Auto & Apple CarPlay; cámara de retroceso con sensores de estacionamiento traseros, climatizador automático, dirección eléctrica, baúl de 525 litros, control de estabilidad y de tracción con asistente de arranque en pendiente.

En cuanto a la mecánica, no hay novedades: conserva el impulsor naftero Firefly 1.3 L de 4 cilindros y 8 válvulas que entrega de 99 CV a 6000 rpm y 13 kgm a 4000 rpm junto con una caja manual de 5 marchas.

Los precios sugeridos son los siguientes: 1.3 Attractive MT, $1.675.800, y S-Design, $1.905.700.

El BMW Serie 2 Coupé llegará en 2022 a la Argentina

BMW Serie 2 Coupé. ¿Qué mejor lugar para presentar una coupé compacta y superdeportiva que el Festival de la Velocidad de Goodwood? En la muestra británica que comenzó el jueves, BMW lanza esta Serie 2 Coupé, que hace gala de una estética estilizada y una gran ingeniería de chasis, amén de estar equipada con un poderoso motor naftero de 6 cilindros en línea 3.0 L que produce una potencia de 374 HP y un par de 500 Nm.

