Salón de Shanghai: el regreso de los autoshows

El Salón del Automóvil de Shanghai 2021 tiene una impronta especial: es el primer autoshow que se realiza en forma presencial desde el de Los Ángeles, en noviembre de 2019.

Quiso la fortuna que Detroit, que abría el calendario de estos grandes salones en enero de todos los años, justo en 2020 sus organizadores habían decidido pasarlo a junio. Más desafortunado fue el coqueto Salón de Ginebra, que tradicionalmente se realiza en marzo: mientras se armaban los stands, le cayeron las primeras restricciones, por culpa del coronavirus, dictadas por el gobierno suizo, que impedía en ese momento realizar eventos de más de mil personas. Con muchos reflejos, los organizadores helvéticos lo reciclaron en el primer autoshow “virtual” de la historia, con las presentaciones pautadas de cada marca realizada por streaming. Si bien la experiencia no fue mala, para hacer una presentación por zoom no hace falta estar en el contexto de un salón. Por eso, el resto de las muestras ni siquiera se molestaron en hacerlas en formato virtual.

Polestar 1. Este es el primer producto de la marca electro-deportiva de Volvo; tiene mecánica híbrida de 600 HP y una autonomía de 150 km en modo solo eléctrico HECTOR RETAMAL - AFP

Resulta paradójico, visto desde lejos, que mientras el resto del mundo sigue lidiando con la pandemia de Covid-19 (con no pocas restricciones y distanciamiento social), en China, desde donde se esparció el virus al resto del planeta, los organizadores de la 19a. edición de esta exposición (la asociación de fabricantes de China y varias empresas asociadas de ese país y de Alemania), que se realiza cada dos años, esperen un millón de visitantes (desde hoy hasta el miércoles próximo) en los 360.000 m2 que cubren los 12 pabellones entre los que se distribuyen más de mil empresas, desde automotrices hasta de tecnología, pasando por las de servicios y fabricantes de autopartes.

La cultura automovilística china, como en muchos otros aspectos de la vida, son bastante diferentes a como la percibimos en occidente. Esto quiere decir que no puede sorprendernos algunos diseños exóticos o extravagantes desde nuestro punto de vista, pero que son relevantes para el gusto y el mercado de la superpotencia asiática.

Arcfox aS HI. Casi autónomo, el kit de Huawei y BAIC cuenta con Radar Lidar, 12 cámaras y 13 radares ultrasónicos HECTOR RETAMAL - AFP

Esto nos lleva a otra impronta, de tono clásico en este salón: su carácter ecléctico; es decir, un espacio en el que conviven modelos de toda laya, lo que incluye primicias que apuntan a todo el mundo, ya sea en formato final o concept, como el BMW iX, el Audi A6 e-tron, el Toyota bZ4X y otros, mientras que otras se dirigen solo al mercado chino (al fin y al cabo el más grande del mundo con ventas prepandemia de entre 27 y 28,6 millones de unidades por año), por caso los Volkswagen ID.6 Crozz e ID.6 X, el Ford Evos (éste solo por ahora, porque para muchos expertos y periodistas será el sucesor, en versión SUV, de la berlina Mondeo/Fusion), por mencionar algunos de ellos.

Dongfeng T5 EVO. Un SUV chino para la familia con motor naftero 1.5 L turbo de 197 HP y 285 Nm de par HECTOR RETAMAL - AFP

Un mercado tan grande resulta sumamente atractivo para los fabricantes de todo el mundo, más si se tiene en cuenta que se trata de uno con posibilidades de crecimiento; es decir, ávido de nuevos productos y opciones. Mientras que los que le siguen, Estados Unidos, que antes de la pandemia rondaba los 17,3 millones, y el tercero, Alemania, que estaba en lejanos 4,3 millones de unidades por año, son mercados “maduros” donde los jugadores están bien asentados, con poca variación en el market share de sus productos y escasos porcentajes de incremento en las ventas.

Más allá de eso, hay que observar el contexto económico actual: China es el primer país en crecer y ese rebote se ve como una oportunidad para vender más y recuperar las pérdidas de 2020.

Zeekr 001. El primer modelo de la marca eléctrica de Geely tiene 536 CV y gran autonomía. Para para pelear contra Tesla HECTOR RETAMAL - AFP

Quizá por eso, en este Shanghai 2021 se da un fenómeno que no se estaba observando en otros salones: pocas ausencias entre los fabricantes globales. Marcas como Volvo, que no estaba yendo a ningún salón desde hace unos años, Ford o General Motors, que seleccionaban su participación, están presentes en este autoshow. Esto revierte, al menos en parte, la tendencia de los últimos salones de París y Frankfurt, con ausentes más que notorios entre los stands y un cuestionamiento directo a la vigencia del formato de estas megaexposiciones como plataforma para lanzar modelos o mostrar concepts. Estas presencias también deben entenderse desde un aspecto legal: para producir y vender en China, las empresas occidentales deben estar asociadas con una compañía china. Sin ir más lejos, los dos modelos mencionados de Volkswagen, uno es fabricado en asociación con FAW (el ID.6 Crozz) y el otro con SAIC (ID.6 X).

Cadillac Lyrio. Sinónimo de sofisticación, es el primer SUV eléctrico de la marca de lujo de GM HECTOR RETAMAL - AFP

La última de las improntas de este salón de Shanghai. Como no podía ser de otra forma, es la tecnología: aquí, por ejemplo, se está presentando el Arcfox aS HI dotado de un sistema de conducción de autonomía nivel 3 desarrollado por Huawei en colaboración con la automotriz BAIC. Además, se afirma la tendencia que viene desde hace rato en estos salones con cada vez más autos híbridos (ahora del tipo PHEV, enchufables) y eléctricos, que pronto, nos guste o no, dominarán el mundo.