Test drive: probamos el Jeep Compass Trailhawk

Jeep es sinónimo de todoterreno desde que apareció el primer vehículo de uso militar en 1941 fabricado por Willys-Overland Motors. En estos 80 años de historia la marca se mantuvo fiel a ese espíritu, aunque fue aggiornando la mayoría de sus modelos a un uso no tan extremo sino más bien apuntado al disfrute y al esparcimiento.

Uno de sus modelos más exitosos es el Compass. Ubicado en el segmento C (medianos) siempre destacó por su confort, equipamiento y versatilidad. En diciembre último fue presentada la versión tope de gama, la Limited Plus, y en enero llegó a nuestro país la Trailhawk –ambas fabricadas en Brasil–, tanto o más equipada que aquella pero pensada para el uso fuera de pista y que fue la que probamos.

Hay varios elementos diferenciadores en la estética de este modelo, que siempre se caracterizó por una silueta entre sobria y deportiva. Para empezar, luce una parrilla exclusiva enrejada en gris; luego, exhibe paragolpes más altos en los que se encuentran los ganchos de remolque en rojo (dos delanteros y uno trasero), suma marcos bitono en los faros, y en el capot aparece el decal en negro opaco (evita los reflejos del sol sobre la pintura), todo para darle más carácter y agresividad. En el perfil resaltan los espejos laterales en otro color y las llantas de aleación más chicas (17″) que calzan neumáticos Pirelli Scorpion ATR de talón más alto (225/60 R17″).

El completo y equipado interior del Jeep Compass Trailhawk destaca por los detalles en rojo Pedro Brito / Studio Cerri

Ahí también aparecen los apliques con la denominación Trail Rated, y al respecto vale una aclaración: este sello es una marca propia dentro de Jeep y se usa para empoderar a los modelos que cumplen con un standard de off road superior dentro de su gama de vehículos. Por eso, esas cualidades están aquí bien marcadas y se notan en otros agregados solo presentes en esta versión, como por ejemplo, que toda la parte baja del chasis esté recubierta por protectores metálicos; que tenga otra puesta a punto de las suspensiones o que la mecánica contenga elementos únicos.

Amplio, cómodo, moderno y de muy buena calidad, el interior destaca por sus terminaciones en rojo (costuras y logos en los tapizados de cuero, alfombras anti desborde, etcétera) y por su alto nivel de equipamiento (incluye techo panorámico, climatizador bizona, pantalla táctil con sistema multimedia Uconnect, toma de 220 V y demás). El espacio es abundante y permite que cinco adultos viajen con comodidad, mientras que la posición de manejo es sencilla de encontrar ya que la butaca del conductor tiene regulación eléctrica y el volante se puede ajustar en altura y profundidad.

Los usuarios de Compass venían reclamando hace tiempo una versión gasolera dentro de la gama. Este Trailhawk viene a subsanar ese faltante: equipa el conocido impulsor turbodiésel Multijet 2.0 L que entrega 170 CV a 3750 rpm y 36 kgm de torque a 1750 rpm , que se asocia a una caja automática de 9 marchas y la tracción integral sin reductora ni bloqueo de diferencial mecánico.

Esta mecánica es la misma que la de la Fiat Toro Volcano pero sin embargo hay diferencias notables. ¿Por qué? Porque se le realizó un profundo trabajo para hacer que el conjunto se destaque cuando se lo saque de los caminos. Para eso cuenta con el llamado Select Terrain, un gestor de terrenos que permite elegir entre 5 modos de conducción (automático, arena, barro, nieve y piedras). Ese selector, además, activa una desmultiplicadora electrónica de la primera marcha para tener mayor torque en baja (en esto también colabora el diferencial trasero que, cuando se le activa la función 4WD Lock, electrónicamente permite más desmultiplicaciones).

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 1956 cc

Potencia: 170 CV a 3750

Torque: 36 kgm a 1750 rpm

Caja: automática de 9 marchas

Tracción: 4x4

Asimismo, los neumáticos All Terrain, el reglaje de las suspensiones (tienen 5 centímetros más de recorrido), el despeje más alto (22,9 cm) y los mayores ángulos (28° el de ataque, 22° el ventral y 32° el de salida), hacen que se pueda aventurar más allá de los caminos sin ningún sobresalto y que la experiencia sea exquisita. Pero siempre es bueno aclarar que no se trata de un 4x4 puro como sí lo es su primo, el excepcional Wrangler. Éste es un SUV pensado para incursionar sin problemas en el fuera de pista pero no para llevarlo a los extremos. Tuvimos la oportunidad de probarla en el Off Road Park de Villa Gesell y superó sobradamente todos los obstáculos que afrontó en los distintos terrenos, sin mostrarse exigida o forzada en ningún momento. Realmente notable.

Por lo demás, el confort de marcha en ciudad y ruta es excelente: silencioso y agradable, las imperfecciones del terreno nunca pasan a la cabina y es ágil y de manejo sencillo (la dirección es excelente). Y lo mismo puede decirse del comportamiento dinámico: aplomado, estable, marcha siempre muy agarrado y transmite mucha confianza a la hora de manejarlo ya que reacciona rápido y siempre con polenta. Y las prestaciones son también para destacar: acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 s, recupera de 80 a 120 km/h en 7,8 s y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.

Frena de 100 km/h a 0 en 40,5 metros lo cual habla de sus buenas dotes en lo que hace a seguridad, rubro en el cual agrega controles de estabilidad y tracción, 9 airbags, asistentes de arranque en pendiente y de descenso y control de mitigación de rolido, entre otros, a lo que agrega una serie de ADAS (alertas de tránsito cruzado y de cambio de carril, asistente de frenado de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y más).

El precio sugerido es de $4.999.500 y si bien quizás es más alto que otros SUV del segmento (Ford Territory, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, C5 Aircross, etcétera) ninguno de éstos ofrece las capacidades todoterreno de este Compass. Y ese es sin duda su gran mérito para destacarse y acomodarse en el mercado.