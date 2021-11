Test drive: probamos el lujoso y deportivo BMW M340i

La letra M en delante de la denominación de un modelo de BMW ya anticipa que no se trata de una versión más de una determinada gama. Es que M Performance, la división de la marca bávara encargada de potenciar los autos de serie, se dedica a precisamente a eso: toma un modelo de calle y lo transforma en un deportivo. Eso ocurre con el BMW M 340i, la versión más sport que se comercializa en el país de la séptima y última generación del sedán Serie 3, que llegó a estas tierras en 2019 con modelos más “domésticos”, a los que ahora se suma esta variante.

BMW tiene una larga tradición en materia de sedanes muy picantes, en los que la silueta de una auto familiar de cuatro puertas con baúl no debe llevara engaño. Este M340i no es la excepción; aunque no llega a ser un deportivo extremo (ese es el M3): M Performance ofrece con él una versión que se puede utilizar a diario, pero con un plus capaz de entregar un mayor rendimiento y una conducción más sport.

Largo: 4,713 m

Ancho: 1,827 m

Alto: 1,44 m

Distancia entre ejes: 3,851 m

Capacidad del baúl: 480 L

Capacidad del tanque: 59 L

Dirección: asistida eléctrica

Neumáticos: 225/40 R19″ (delanteros) y 255/35 R19″ (traseros)

Este M340i también sigue otra tradición de la marca bávara: utilizar un motor de 6 cilindros en línea montado en forma longitudinal (del que ya hablaremos). De allí el capot largo, los voladizos cortos, el bien redondeado techo que fluye elegantemente hacia una cola (tercer volumen) relativamente corto y en este caso que remata en un alerón de tono deportivo, que sigue más abajo con grandes ópticas traseras y doble salida de escape de formas trapezoidales. En el frontal se mantiene, como indica también la tradición, los clásicos “riñones” con una trama muy llamativa y particular (distinta de la del Serie 3 convencional). En definitiva, un diseño elegante y hasta sobrio, pero con sutiles distinciones deportivas, como los grandes cálipers de freno, spoilers y faldones laterales que delatan una performance mayor a la estándar.

De eso se ocupa una mecánica que, como se dijo, se basa en el clásico motor de 6 cilindros en línea TwinPower Turbo 3.0 L con distribución variable, inyección directa, turbocompresor e intercooler, que entrega una potencia de 387 CV entre las 5800 y 6500 rpm y un tremendo torque de 50,9 kgm que arranca a solo 1800 rpm y sigue hasta las 5000 rpm. Asociado con la caja de velocidades Steptronic Sport de 8 marchas (con levas al volante para accionarla en forma manual-secuencial), muy rápida y eficiente, más la tracción integral permanente, los modos de conducción Sport y Sport+ (que dosifican la entrega de par y la capacidad de tracción del sistema xDrive entre el eje trasero, al que privilegia para una conducción más deportiva, y el delantero) y el sistema Launch Control de partida detenida (para que no patine y entregue la máxima aceleración posible), este M340i acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 s, de 0 a 400 m en 12,8 s y recupera de 80 a 120 km/h (elasticidad) en apenas 2,9 s. En síntesis, un verdadero “cañón”.

Premium. El interior de esta versión del Serie 3 destaca por su gran calidad y su nivel de equipamiento Fabian Kirchbauer

El lado “manso” (con los modos de conducción Normal, Comfort y EcoPro), el que permite manejarlo cómodamente todos los días, hace que esta mecánica tenga un consumo excelente para sus características: en ciudad requiere unos 11,5 L/100 km, y en ruta/autopista a 120 km/h el rendimiento ronda los 7 L/100 km. Producto esto, sin duda, de la lucha contra la emisión de CO2 sin resignar la alta performance.

Las suspensiones M Sport también son especiales; del tipo adaptativas, tienen amortiguadores de dureza variable según el modo de conducción seleccionado, más la tracción integral xDrive y los ya conocidos dispositivos de seguridad activa (controles de tracción y estabilidad) hacen que el comportamiento dinámico sea muy aplomado, preciso y seguro. Un lujo como dobla y en cuanto a la estabilidad direccional (es 101 mm más bajo que los Serie 3 estándar). Todo este impecable comportamiento dinámico sin hacer mella en un no menos excelente confort de marcha, que absorbe a la perfección las cunetas, desniveles y otras delicias urbanas. Frena además en forma notable por las ya mencionadas pinzas especiales y los discos en las cuatro ruedas, que le permiten detenerse de 100 km/h a 0 en solo 38 metros. Los neumáticos son “run-flat”, así que no tiene auxilio.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 6 en línea

Cilindrada: 2998 cc

Compresión: 10,2:1

Válvulas: 24

Potencia del motor: 387 CV a 5800-6500 rpm

Par: 50,9 kgm entre 1800 y 5000 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: integral

El diseño interior no muestra mayores cambios que el Serie 3, así que nos encontramos con el entorno BMW Live Cockpit que ofrece butacas cómodas y con gran sujeción lateral (el cojín delantero es extensible y la del conductor con múltiples regulaciones eléctricas tiene dos memorias) y un excelente tablero 100% digital de 12,3″, que se puede configurar y se destaca por ofrecer “medidores” de la entrega de potencia y par instantáneos del motor. Se complementa con una pantalla táctil de 10,25″ con el sistema operativo BMW 7.0 con widgets configurables, mirror screen con Android y Apple y también navegador nativo. También cuenta con Head-Up display a color, que refleja en el parabrisas datos como la velocidad y otros. Las plazas traseras son confortables para dos adultos y el baúl tiene 480 litros.

Claro está, todo esto en el marco de una calidad de materiales y terminaciones premium, además de un equipamiento de confort sin faltantes. Eso sí, para un vehículo de este nivel no está sobrado de asistentes a la conducción (ADAS), con lo que sí ya cuentan incluso modelos de segmentos inferiores. No obstante, cuenta con alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo y el excelente sistema de estacionamiento asistido sin intervención del conductor, que equipa al Serie 3. En suma, una berlina con la deportividad justa, que tiene un precio de US$112.900.