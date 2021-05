Todo lo que hay que saber sobre los cascos para manejar con seguridad (II)

El casco es fundamental cuando se trata de desplazarse en motovehículos con seguridad. Sin embargo, es un elemento que muchas veces no se usa o que se usa mal. El departamento especializado del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi, www.cesvi.com.ar) deja consejos y recomendaciones sobre el tema.

–¿Es importante el talle?

–Sí, es uno de los puntos importantes y que no es muy tenido en cuenta al comprarlo. Cada modelo de casco es fabricado en diferentes tamaños, y esto es fundamental al momento de prestar seguridad, ya que si elegimos uno que no es acorde al tamaño de nuestra cabeza es probable que ante los esfuerzos que se producen en un accidente no quede colocado en la posición correcta e, incluso, se salga y no nos proteja adecuadamente. Hay modelos que podremos encontrar con talles que van del XXS al XXL, pero para elegir cuál es el más conveniente para cada uno es necesario probarlos. El casco debe quedarnos relativamente ajustado, obviamente siendo este ajuste cómodo para transitar, pero es muy importante que no quede flojo.

–¿Cuándo hay que cambiarlo?

–Como cualquier elemento expuesto a las inclemencias del tiempo, el casco va perdiendo en cada uno de sus materiales las distintas características de seguridad para las que fueron construidos. Por eso, es correcto afirmar que los cascos tienen fecha de caducidad. ¿Cuál es su fecha de vencimiento? Varía según los materiales con los que fue construido; por eso, es recomendable revisar el manual de usuario para identificar este período de tiempo. Dato importante: es obligatorio para los fabricantes colocar una etiqueta interna con la fecha de fabricación.

–¿Cómo colocarlo correctamente?

–Es necesario tener en cuenta dos cosas: primero, que el sistema de retención (cinta y hebilla) se encuentre siempre enganchado cuando nos subimos al vehículo. Segundo, una vez que emprendemos el movimiento con el vehículo, el visor debe encontrarse en la posición de cerrado.