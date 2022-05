Apple sigue avanzando en su auto completamente autónomo

Pese a los retrasos, renuncias, cambios de estrategias y dudas varias sobre si el proyecto tendría la capacidad de hacerse realidad, Apple mantiene una postura firme de cara al lanzamiento de su primer vehículo en 2025, que representaría a su vez la incursión de la compañía en el mercado automotriz. La semana pasada se confirmó la incorporación de Desi Ujkashevic, una ejecutiva de Ford, al equipo de desarrollo del producto.

Esta movida, que no tardó en hacerse pública, sugiere que el proceso de creación de un auto completamente automático y eléctrico marca Apple sigue en marcha, y que es capaz de superar cualquier obstáculo, según información publicada por Bloomberg.

El plan de la compañía californiana inició hace ya varios años, en 2015, pero se topó con trabas. Desde la renuncia de Doug Field, el director del proyecto –que optó por dejar Apple para continuar su camino profesional en Ford- en el 2021, el equipo de gestión del Apple Car tuvo que ser casi totalmente reemplazado.

Junto con Field también partieron Joe Bass, exjefe de gestión de los programas de ingeniería de software del Apple Car, que se fue a Meta; Michael Schwekutsch, que pasó a formar parte de Archer, compañía aeroespacial actualmente trabajando en el desarrollo de vehículos voladores eléctricos; y otros ingenieros clave para el proyecto.

Una simulación de cómo podría ser el auto de la compañía tecnológica Vanarama

En este sentido, la incorporación de Ujkashevic también podría entenderse como una respuesta de Apple a Ford por el reclutamiento poco conveniente de Field.

Ujkashevic, por su parte, estuvo en la lista de las 100 mujeres líderes en la industria del automóvil en América del Norte por Automotive News en 2010 y 2015. Llevaba en Ford más de 31 años, en donde ejercía el cargo de Directora Global de Ingeniería de Seguridad. También cuenta con el antecedente de haber trabajado en el desarrollo los nuevos vehículos eléctricos de Ford, y tiene experiencia en temas regulatorios.

Se especula con que sus conocimientos senior y experiencia práctica, tanto en ingeniería de seguridad automotriz, como en el manejo de cuestiones regulatorias, servirían para mejorar el sistema operativo de conducción autónoma del vehículo, y funcionarían como una suerte de guía en los primeros pasos de Apple en la industria de los fierros.

Ujkashevic es una de las pocas Senior Managers del equipo a cargo del desarrollo del Apple Car, que viene originalmente del mundo de la industria automotriz. Dentro de esta lista están también Ulrich Kranz, ex ejecutivo de BMW; Stuart Bowers, ex ejecutivo de Tesla; y Jonahan Sive, ex manager de Tesla.

En la mayoría de asistentes a la conducción actuales, la tecnología consiste en establecer una ruta determinada a través de la pantalla. La tecnología que promete Apple para su vehículo estrella, funcionaría a través de comandos de voz. Este avance podría ser una solución adicional para lograr cambios en el viaje en tiempo real, evitando los retrasos que implican redireccionar.

Otro de los aspectos prometedores del Apple Car, con la incorporación de sensores y cámaras, este sería capaz de detener el vehículo en caso de recibir una orden externa. Así, sería posible que el vehículo detecte un intruso, o frene frente a una orden de detención de las autoridades.

Un auto completamente autónomo es el santo grial de la industria automotriz desde hace mucho tiempo, y un proyecto en boca de muchas empresas, tanto dentro de la industria, como del mundo del hardware y software.

La concreción del Apple Car posicionaría a la compañía con el logo de la manzana en el mercado de competencia contra Tesla y Lucid Group, pero también contra las grandes fabricadoras de autos que están incursionando en el mundo de los vehículos eléctricos.