Así es el modelo de Mercedes con el motor cuatro cilindros más potente del mundo

Mercedes-Benz presentó en Europa la versión AMG de la nueva generación del Clase C, que ahora incorpora la tecnología híbrida con un motor 2.0 turbo V6 de 476 CV que al combinarlo con el propulsor eléctrico arroja una potencia combinada de nada menos 680 CV.

Derivado de la tecnología transferida de la Fórmula 1, la división de competición AMG de Mercedes desarrolló el motor cuatro cilindros más poderoso del mundo, con 238 CV por litro, destacó la automotriz.

“Con el C 63 S Performance estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra marca”, destacó Philip Schiemer, chairman del board de Mercedes-AMG. El C 63 presenta el mencionado motor turbo 2.0 de 476 CV y un motor eléctrico en el eje trasero, integrado a una transmisión de dos velocidades y un diferencial autoblocante, que aporta 204 CV. Combinados, ambos motores entregan 680 CV y le permiten al C 63 S acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos.

Entre sus características, el modelo (híbrido enchufable o PHEV, por sus siglas en inglés) cuenta con caja automática de nueve marchas y tracción integral, ruedas traseras directrices y ocho modos de manejo. Llega a una velocidad máxima (limitada electrónicamente) de 250 km/h, aunque puede estirarse a 280 km/h de manera opcional. La batería desarrollada por AMG está diseñada para un rápido arranque y permite una autonomía en modo 100% eléctrico de 13 kilómetros.

En su aspecto exterior, el C 63 S es un poco más largo y ancho que la berlina de la que deriva y como dato destacado, viene equipado con parlantes exteriores e interiores que emulan el rugido del motor a combustión cuando el auto funciona en modo eléctrico.

Otro detalle que destacó la marca es que por primera vez en su historia un modelo de producción Mercedes-AMG lleva el emblema negro AMG en el capot en lugar de la estrella con la corona de laureles representativa de la automotriz alemana. Otros elementos típicos son los travesaños verticales en la parrilla y el faldón delantero AMG en diseño Jet-Wing, junto a las grandes entradas de aire.