Así fueron la producción y las exportaciones de autos de agosto

La producción de automóviles ascendió a 44.545 unidades en agosto, lo que representó una variación de 20,03% respecto del mes pasado y de -13,76% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 25.503 unidades durante agosto, lo que significó una variación de 39,93% respecto del mes pasado y de -22,14% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 332.135 unidades, una variación de 6,17% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 173.382 unidades, una variación de -7,74% respecto de igual lapso del año último.