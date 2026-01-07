LA NACION

Así fueron la producción y las exportaciones de autos de diciembre

La producción de autos ascendió a 26.468 unidades en diciembre.
La producción de automóviles ascendió a 26.468 unidades en diciembre, lo que representó una variación de -30,28% respecto del mes pasado y de -30,38% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 19.908 unidades durante diciembre, lo que significó una variación de -36,29% respecto del mes pasado y de -25,35% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 490.876 unidades, una variación de -3,10% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 280.589 unidades, una variación de -10,85% respecto de igual lapso del año último.

