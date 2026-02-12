Así fueron la producción y las exportaciones de autos de enero

La producción de automóviles ascendió a 20.998 unidades en enero, lo que representó una variación de -20,67% respecto del mes pasado y de -30,14% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 9.759 unidades durante enero, lo que significó una variación de -50,98% respecto del mes pasado y de -12,33% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 20.998 unidades, una variación de -30,14% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 9.759 unidades, una variación de -12,33% respecto de igual lapso del año último.