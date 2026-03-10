Así fueron la producción y las exportaciones de autos de febrero

La producción de automóviles ascendió a 29.632 unidades en febrero, lo que representó una variación de 41,12% respecto del mes pasado y de -30,14% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 15.991 unidades durante febrero, lo que significó una variación de 63,86% respecto del mes pasado y de -28,92% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 50.630 unidades, una variación de -30,14% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 25.750 unidades, una variación de -23,43% respecto de igual lapso del año último.