Así fueron la producción y las exportaciones de autos de marzo

La producción de automóviles ascendió a 41.716 unidades en marzo, lo que representó una variación de 40,78% respecto del mes pasado y de 0,36% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En términos de exportaciones, el sector automotor vendió al exterior 26.646 unidades durante marzo, lo que significó una variación de 66,63% respecto del mes pasado y de 9,69% en comparación con el mismo mes del año último.

En lo que va del año, las terminales automotrices llevan producidas 92.346 unidades, una variación de -19,02% en comparación con el mismo período del año último.

En exportaciones, los despachos acumulan en lo que va del año 52.396 unidades, una variación de -9,54% respecto de igual lapso del año último.